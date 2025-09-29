واکنش رسمی استقلال به شایعات اختلاف داخلی در تیم
باشگاه استقلال با صدور اطلاعیهای نسبت به شایعهسازی درباره وجود اختلاف میان بازیکنان داخلی و خارجی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال عصر امروز در حساب رسمی خود نسبت به انتشار برخی شایعات درباره اختلاف میان بازیکنان داخلی و خارجی واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: «مشخص نیست چرا با وجود اینکه قبلاً ادعای اختلاف میان بازیکنان داخلی و خارجی استقلال به طرق مختلف تکذیب شده بود، برخی افراد همچنان در این زمینه داستانپردازی میکنند.»
در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: «انتشار چنین شایعاتی تلاشی برای برهم زدن تمرکز تیم است و اگر عمدی در میان نباشد، انتظار میرود دیگر شاهد طرح اینگونه مباحث نباشیم.»
این واکنش در شرایطی صورت میگیرد که استقلال خود را برای دیدار حساس در لیگ قهرمانان آسیا مقابل المحرق بحرین آماده میکند و مسئولان باشگاه معتقدند طرح چنین مسائل حاشیهای میتواند فضای تیم را تحت تأثیر قرار دهد. آبیپوشان در هفتههای اخیر نتایج پرنوسانی داشتهاند و حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و اتحاد درون تیمی هستند.
باشگاه استقلال در پایان این اطلاعیه بار دیگر بر حفظ انسجام تیمی و حمایت کامل از بازیکنان و کادرفنی تأکید کرد و از رسانهها و هواداران خواست تنها به اخبار رسمی باشگاه استناد کنند.