خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش رسمی استقلال به شایعات اختلاف داخلی در تیم

واکنش رسمی استقلال به شایعات اختلاف داخلی در تیم
کد خبر : 1693278
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به شایعه‌سازی درباره وجود اختلاف میان بازیکنان داخلی و خارجی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال عصر امروز در حساب رسمی خود نسبت به انتشار برخی شایعات درباره اختلاف میان بازیکنان داخلی و خارجی واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: «مشخص نیست چرا با وجود اینکه قبلاً ادعای اختلاف میان بازیکنان داخلی و خارجی استقلال به طرق مختلف تکذیب شده بود، برخی افراد همچنان در این زمینه داستان‌پردازی می‌کنند.»

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: «انتشار چنین شایعاتی تلاشی برای برهم زدن تمرکز تیم است و اگر عمدی در میان نباشد، انتظار می‌رود دیگر شاهد طرح این‌گونه مباحث نباشیم.»

واکنش رسمی استقلال به شایعات اختلاف داخلی در تیم

این واکنش در شرایطی صورت می‌گیرد که استقلال خود را برای دیدار حساس در لیگ قهرمانان آسیا مقابل المحرق بحرین آماده می‌کند و مسئولان باشگاه معتقدند طرح چنین مسائل حاشیه‌ای می‌تواند فضای تیم را تحت تأثیر قرار دهد. آبی‌پوشان در هفته‌های اخیر نتایج پرنوسانی داشته‌اند و حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و اتحاد درون تیمی هستند.

باشگاه استقلال در پایان این اطلاعیه بار دیگر بر حفظ انسجام تیمی و حمایت کامل از بازیکنان و کادرفنی تأکید کرد و از رسانه‌ها و هواداران خواست تنها به اخبار رسمی باشگاه استناد کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی