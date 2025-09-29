خبرگزاری کار ایران
برگزاری تمرین ۹۰ دقیقه‌ای پرسپولیس با برنامه‌های ویژه

برگزاری تمرین ۹۰ دقیقه‌ای پرسپولیس با برنامه‌های ویژه
تیم فوتبال پرسپولیس، امروز تمرینی ۹۰ دقیقه‌ای را در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان ایران تمرین امروز (دوشنبه) خود را از ساعت یازده به مدت ۹۰ دقیقه در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی برگزار کردند.

تمرین با گرم کردن و کارهای بدنی چون کشش آغاز شد. بعد از تمرینات ایستگاهی، توجه ویژه‌ای هم به ضربات شروع مجدد در هر دو فاز حمله و دفاع شد.

شوتزنی و ضربه به چارچوب از دیگر بخش‌های تمرین بود و وحید هاشمیان فوتبال شرایطی را در دستور شاگردانش قرار داده بود.

