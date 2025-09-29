مرادی: دستگاههای جدید VAR در راه است
دانیال مرادی در مورد کمک داور ویدیویی در لیگ برتر ایران صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، دانیال مرادی، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال در مراسم رونمایی از لباس داوری فصل جاری اظهار داشت: بهعنوان مسئول آموزش پروژه VAR، روزی که قرار بود این تکنولوژی در فوتبال ایران پیاده شود، برگزاری هفتهای یک بازی با VAR برایمان آرزو بود اما الان به شرایطی رسیدیم که هر ۸ بازی هفته را با این تکنولوژی برگزار کنیم.
وی افزود: دستگاههای جدیدی در راه است و میخواهیم پوشش حداکثری از بازیها با VAR را داشته باشیم. سال قبل حدود ۲۳، ۲۴ داور VAR داشتیم ولی حالا بالغ بر ۵۰ داور با لایسنس VAR در دسترس داریم.
رئیس دپارتمان داوری در ادامه عنوان داشت: با آقای روبرتو روزتی، رئیس کمیته داوران یوفا صحبتی داشتم که با آقای الکساندر چفرین رئیس یوفا برای کلاسهای داوری به ما بپیوندند که به دلیل درگیری در کلاس داوری یوفا، این امر مقدور نشد اما قول مساعد حمایت کامل و حضور در ایران را از ایشان گرفتیم و امیدوارم که بر این مسیر به سمت ارتقا هر چه بیشتر پیش برویم.