واکنش تاج در مورد اقدام عجیب تیم هندی
مهدی تاج از پیگیری عدم حضور تیم موهان باگان در ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا، رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم رونمایی از لباس داوری فصل جاری با تقدیر و تشکر از زحمات جامعه داوری و هیأتهای استانی فوتبال ایران اظهار داشت: باید قدردان شرکت حامی داوری فوتبال ایران، بانوان فوتبالیست حاضر در جلسه و همه اعضای جامعه فوتبال ایران باشیم. انشاالله تیمهای ملی فوتبال ساحلی و فوتسال حتماً قهرمان آسیا شوند و بتوانیم از این برند دفاع کنیم.
وی ادامه داد: در مجموع کار داوری سخت است؛ چون برخی میپسندند و برخی نمیپسندند. در بازی فوتبال هم یک طرف برنده است و طرف دیگر بازنده، و خوشانصافی میخواهد که بازنده نیز بپذیرد حق با طرف مقابل بوده است. کمتر افرادی چنین ظرفیتی دارند.
رئیس فدراسیون اضافه کرد: این دوگانگی در ذات داوری وجود دارد و همین شرایط سختی را رقم میزند. در کنار آن، دستمزدهای داوران نیز با هیچ بخش فوتبال اعم از بازیکن، مربی، نیمکتنشین، لیدر یا ایجنت قابل قیاس نیست. با این حال جامعه داوری ایران از انسانهای شریف و فرهیخته تشکیل شده که داوری را به عنوان یک کار شرافتمندانه انجام میدهند. هر فردی برای قضاوت انتخاب نمیشود؛ داور باید مطمئن، عادل و پذیرفتهشده باشد. شما داوران باید قدر بدانید که از بین ۸۵ میلیون نفر برای این مسئولیت مهم برگزیده شدهاید.
او تصریح کرد: داوران همواره مورد هجمه هستند و وظیفه کل مجموعه فدراسیون این است که از آنان حمایت کند و این فشارها را کاهش دهد. به عنوان مثال، در تورنمنت کافا بازیکن تیم ملی فوتبال، آریا یوسفی، به دلیل یک تکل در همان دقایق ابتدایی فینال اخراج شد و تیم ملی علاوه بر محرومیت بازیکن، جریمه مالی هم پرداخت. یا در یکی از دیدارهای تراکتور تبریز چنین وضعیتی رخ داد. این مسائل بخشی از قواعد فوتبال است و ما هم نباید خود را مستثنی بدانیم.
تاج در ادامه گفت: توصیه من به داوران این است که اگر اشتباهی کردند، عذرخواهی کنند. کار سختی نیست؛ انسان جایزالخطاست. نباید از یک طرف داوری را تطهیر کنیم و از طرف دیگر اجازه هیچ انتقادی ندهیم. اگر جایی اشتباهی شد، عذرخواهی کنید و بپذیرید. احترام واقعی زمانی شکل میگیرد که امکان نقد وجود داشته باشد.
وی افزود: خوشبختانه سیستم VAR در خدمت داوری است و بسیار به ارتقای کیفیت قضاوتها کمک کرده است. با کمک VAR میتوان هر صحنه را بازبینی کرد. دستگاههای جدید VAR طی چند روز آینده وارد کشور میشوند و حتی ماشینهای ونVAR خریداری شده است، اما متأسفانه بخشی از کارهای اداری و تصویب کمیسیون معاملات هنوز انجام نشده است. این صحیح نیست که دستگاهها در ایران موجود باشند ولی به دلیل مسائل اداری بلااستفاده بمانند.
رئیس فدراسیون همچنین با اشاره به بحث میزبانی گفت: از حضور فدراسیون و اعضا در جمع برترینهای آسیا خوشحالم، هرچند در حوزه میزبانی از کشورهای دیگر عقب هستیم. با این حال کشور ما امن و مطمئن است. اکنون نمایندگانی از امارات و بحرین در ایران حضور دارند. برای تیم موهون باگان هند که حاضر به سفر به ایران برای دیدار با سپاهان نشد، متأسفم. هند باید تاوان قدم برداشتن در زمین بیگانگان و دشمنان را بدهد، چرا که به قوانین احترام نگذاشت. بهانههای امنیتی پذیرفته نیست، این تیم یک بار هم به ایران نیامده بود و فدراسیون فوتبال ایران این موضوع را به جد پیگیری خواهد کرد. البته میآمدند هم نتیجه مشخص بود ولی باید به قوانین احترام گذاشت.
او در پایان از حضور بانوان در ورزشگاهها و داوران زن در سیستم VAR تقدیر کرد و گفت: حضور بانوان نشاطآور است و موجب شادابی در فضای فوتبال کشور شده است. این حضور ارزشمند شایسته قدردانی است.