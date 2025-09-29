بیانیه مهم باشگاه پرسپولیس در مورد تغییر کادرفنی
شایعات تغییر کادرفنی پرسپولیس در فضای مجازی داغ شده است.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در لیگ بیست و پنجم با وحید هاشمیان در پنج هفته ابتدایی چهار تساوی و یک پیروزی کسب کرد و چهار امتیار سرخپوشان از تساویها در تهران کسب شد و هواداران پرسپولیس از توقفهای پیاپی در پایتخت کلافه شدند.
در همین شرایط باشگاه پرسپولیس وحید هاشمیان را به جلسه دیروز هیئت مدیره دعوت کرد تا در مورد نتایج گذشته، برنامهها و نیازهای تیم گفتوگو کنند و در گزارش از این جلسه در مورد حمایت باشگاه از کادرفنی سخن گفته شد.
با این حال در ساعات گذشته رسانهها از هشدار مدیران باشگاه به وحید هاشمیان صحبت کردهاند و همچنین در فضای مجازی اعلام نام گزینههای جانشینی این سرمربی داغ شده است.
در این شرایط باشگاه پرسپولیس در اطلاعیهای کوتاه بار دیگر از وحید هاشمیان حمایت کرد و نوشت: "باشگاه پرسپولیس با تکذیب شایعات تغییر در کادر فنی، اعلام کرد همکاری با وحید هاشمیان ادامه خواهد داشت و از هواداران خواست همچون گذشته با حمایت و صبوری کنار تیم باشند."