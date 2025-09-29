خبرگزاری کار ایران
گواردیولا وضعیت واقعی زانوی رودری را فاش کرد

گواردیولا وضعیت واقعی زانوی رودری را فاش کرد
یک سال پس از آسیب رباط صلیبی، پپ گواردیولا جزئیات تازه‌ای از شرایط رودری ارائه کرد و تأکید کرد که او هنوز درد زانو دارد و ممکن است بازی بعدی سیتی در لیگ قهرمانان را از دست بدهد.

به گزارش ایلنا،  روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر، یک سال از زمانی که رودری رباط صلیبی خود را پاره کرد، گذشت. این خبر بد، که برای هر فوتبالیستی کابوس است، در دقیقه ۱۶ دیدار منچسترسیتی و آرسنال رخ داد؛ جایی که برنده توپ طلای ۲۰۲۴ حس کرد زانویش با صدایی ناهنجار آسیب دید و او را به مدت هشت ماه از زمین دور کرد.

در آخر هفته، منچسترسیتی مقابل برنلی در لیگ برتر به میدان رفت و شاگردان پپ گواردیولا با نتیجه قاطع ۵-۱ پیروز شدند. رودری هرناندز در ترکیب تیم حضور نداشت و در نشست خبری پس از بازی، سرمربی سیتی دلایل غیبت هافبک اسپانیایی را توضیح داد.

گواردیولا با نقل قول از رودری گفت: «در تمرین قبل از بازی، رودری به من گفت: من نمی‌توانم بازی کنم، زانوی من خیلی درد می‌کند.» او سپس پاسخ خود را این‌گونه شرح داد: «نمی‌توانی بازی کنی؟ خب بازی نمی‌کنی، یکی دیگر جای تو را می‌گیرد.» در نتیجه، نیکو گونزالس، دیگر اسپانیایی تیم، جایگزین او در ترکیب اصلی شد.

سرمربی اسپانیایی همچنین تأکید کرد که مشکل رودری همان زانویی است که بیش از یک سال پیش آسیب دیده بود. این اظهارات گواردیولا نگرانی‌هایی درباره احتمال حضور هافبک سیتی در دیدار چهارشنبه مقابل موناکو در مرحله دوم لیگ قهرمانان اروپا ایجاد کرده است.

