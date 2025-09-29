ژاوی به عربستان نه گفت

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، سناریویی کلاسیک: تیمی بدون سرمربی و ژاوی هرناندز به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح می‌شود. این اتفاق پیش‌تر برای او در یونایتد فصل گذشته، لورکوزن و اکنون برای باشگاه اتحاد عربستان رخ داده است؛ باشگاهی که پس از شکست مقابل النصر کریستیانو رونالدو، لوران بلان را برکنار کرد.

با این حال، گزینه رفتن به عربستان، هرچقدر هم که از نظر مالی وسوسه‌کننده باشد، در اولویت‌های ژاوی نیست، حداقل در شرایط فعلی که می‌تواند انتخاب کند کجا برود و کجا نرود و پروژه بعدی خود را با دقت برگزینند. ارتباطاتی از سوی اتحاد عربستان برقرار شد، اما هیچ مذاکره عمیقی صورت نگرفته است.

ژاوی از ماه مه ۲۰۲۴، پس از پایان دوران حضورش در بارسلونا، تاکنون مربیگری نکرده است. با این حال، او آرامشی را حفظ کرده و نگرانی بیشتری در طرف مقابل احساس می‌شود، نه در خود او. تیم ژاوی، با نگاه دقیق به بازار نقل و انتقالات، صبوری و دقت را اولویت قرار داده است.

بازار نقل و انتقالات تقریباً هر هفته پروژه‌های جدیدی ارائه می‌دهد؛ برخی جدی‌تر و برخی کمتر، اما رویکرد ژاوی روشن است: انتخاب پروژه با دقت، تمرکز بر اهداف میان‌مدت تا بلندمدت و عدم پذیرش اولین پیشنهاد موجود.

در این میان، زندگی ژاوی با همراهی خانواده‌اش -که در طول سال طولانی بدون فعالیت حرفه‌ای، پناه واقعی او بوده- ادامه دارد؛ او در جلساتی با تیم خود برای آماده‌سازی آینده شرکت می‌کند و با آرامش فکری تصمیم می‌گیرد که بهترین انتخاب‌ها را انجام دهد.

انتهای پیام/