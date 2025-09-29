آموریم و کابوس منچستر: بدترین شروع یک مربی خارجی از جنگ جهانی تا امروز!
روبن آموریم، سرمربی پرتغالی منچستریونایتد، با تنها ۳۸ درصد پیروزی، بدترین آمار یک مربی خارجی در تاریخ باشگاه پس از والتر کریکر بین سالهای ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵ را ثبت کرده و با وجود بحرانها، خود را از نگرانی بابت اخراج مصون میداند.
به گزارش ایلنا، منچستر یونایتد در روزهای اخیر احساس میکند که در چرخهای تکراری گرفتار شده است؛ چرخهای که از برد هفته گذشته مقابل چلسی هیچ انرژی تازهای نگرفته و شکست سنگین مقابل برنتفورد، آنها را به شرایطی شبیه به دوران جنگ جهانی دوم بازگردانده است. روبن آموریم از زمان ورود به الدترافورد هنوز موفق نشده دو برد پیاپی کسب کند و کمتر از یک سال حضور، جو تیمی را به حدی فرسوده کرده که نفس کشیدن در آن دشوار است.
آموریم یک تیم «بیسر» از دوران تنهاخ به ارث برد که با نیازهایش همخوانی نداشت و حتی شکست در فینال لیگ اروپا مقابل تاتنهام نتوانست بدترین فصل منچستر در لیگ برتر (۱۵امین رتبه) از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۹۲–۱۹۹۳ را جبران کند. او تابستان گذشته گفته بود: «اگر ابتدای فصل قبل را شروع کرده بودم، اشتباه میکردم. اکنون باید تمام اشتباهات شش ماه گذشته را برای شروعی متفاوت استفاده کنیم و سعی کنم از همه اطلاعات موجود بهره ببرم.»
توهمات هواداران در سپتامبر رنگ باخت
هواداران با امیدهای تازهای به دلیل جذب مهاجمان جدید مانند امبومو، کنیا و ششکو فصل را آغاز کردند، اما این امیدها با حذف سنگین در جام کارابائو مقابل تیم دسته چهارمی گریمسبی و ادامه نتایج ضعیف در لیگ برتر (دو برد، یک تساوی و سه باخت) به سرعت رنگ باخت.
وضعیت منچستر در لیگ داخلی تحت هدایت آموریم بسیار بحرانی است؛ او تنها یک امتیاز بیشتر (۳۴) نسبت به باختهایش (۳۳) کسب کرده است. در واقع، درصد برد ۳۸ درصد او، پایینترین آمار یک مربی غیرسرپرست در تاریخ باشگاه پس از والتر کریکر (۲۵ درصد بین ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵) است.
با این حال، آموریم به فلسفه خود پایبند است. او پیش از دیدار مقابل برنتفورد گفت: «من فلسفهام را تغییر نمیدهم. اگر باشگاه به آن ایمان ندارد، باید بازیکن را تغییر دهند. حتی پاپ هم نمیتواند من را متقاعد کند که سیستمم را عوض کنم.» هرچند در همان دیدار برای جبران شکست، او از سیستم 1-3-4-2-1 خود فاصله گرفت.
تصمیم آموریم برای ترک ثباتی که در اسپورتینگ داشت و پذیرش چالش احیای منچستر یونایتد مورد پرسش قرار گرفت، اما هیئت مدیره از شجاعت او در قبول این مسئولیت در زمان حساسی که باشگاه در آن قرار داشت قدردانی میکند. طبق گزارش بیبیسی، هدف سر جیم راتکلیف این است که یک فصل کامل به او فرصت توسعه مهارتهایش داده شود.
حمایت فعلی… برای حال حاضر
در حال حاضر، این مربی پرتغالی احساس حمایت میکند: «نگران نیستم چون تصمیم با من نیست. هر دقیقهای که اینجا هستم، بهترین کارم را انجام میدهم. هرگز نگران از دست دادن شغلم نیستم.» او این اظهارات را پس از شکست مقابل برنتفورد و پیش از پنجاهمین بازیاش در منچستر بیان کرد.
با این حال، منابع مختلف در انگلستان احتمال اخراج آموریم را مطرح کردهاند و جانشینان احتمالی مانند گرت ساوتگیت، گراهام پاتر و آندونی ایرائولا مورد بررسی قرار گرفتهاند. اگر این اتفاق رخ دهد، منچستر یونایتد باید مبلغ قابل توجهی (۱۲ میلیون پوند) به او بپردازد تا قبل از پایان سال اول هدایتش در الدترافورد از قراردادش خارج شود.