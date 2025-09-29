توهین بزرگ اسطوره بایرن مونیخ به نیوکاسل!
کارل هاینس رومنیگه، مدیر بایرن مونیخ، به صراحت نسبت به انتقال نیک وولتماده به نیوکاسل واکنش نشان داد و پرداخت ۷۵ میلیون یورو برای این مهاجم آلمانی را نمونهای از زیادهرویهای اقتصادی در فوتبال اروپا دانست.
به گزارش ایلنا، درست زمانی که به نظر میرسید نقشها در بایرن مونیخ مشخص و آرام است، کارل هاینس رومنیگه با اظهارات اخیرش نشان داد که میتواند صریح و بدون پردهپوشی سخن بگوید. این صحبتها، به نوعی یادآور سخنان افسانهای اولی هونس، مدیر پیشین باشگاه، است؛ اما این بار، رومنیگه به یکی از مسائل جنجالی بازار نقلوانتقالات اروپا پرداخته است: قیمتهای نجومی بازیکنان.
بایرن مونیخ پیشتر تمایل داشت نیک وولتماده، مهاجم آلمانی نیوکاسل، را به خدمت بگیرد، اما به گفته مدیریت باشگاه، خواستههای اشتوتگارت بیش از حد بود. رومنیگه در مصاحبه با رادیو و تلویزیون عمومی بایرن گفت: «کمکم به ارقامی میرسیم که دیگر برای من قابل قبول نیست و نباید به تمامی خواستهها تن بدهیم.» او به یاد آورد که وقتی یکی از نخستین پیشنهادها برای مهاجم نیوکاسل به دستشان رسید، چه حسی داشتند.
رومنیگه با لحنی کنایهآمیز ادامه داد: «اشتوتگارت را به خاطر اینکه یک ‘احمق’ پیدا کرده که این مبلغ را برای وولتماده پرداخت کند، تبریک میگویم.»
نیک وولتماده تا به امروز سه بازی در لیگ برتر انجام داده است (او در روز سوم مسابقات به نیوکاسل پیوست و در آن دیدار دعوت نشد) و تاکنون دو گل برای تیم جدید خود به ثمر رسانده است؛ گل پیروزی مقابل وولوز و تک گل نیوکاسل در دیدار ۲–۱ مقابل آرسنال در استیج جیمز پارک.