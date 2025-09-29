تراژدی در فوتبال انگلیس؛ شوک بزرگ پس از مرگ یک فوتبالیست
مرگ دلخراش بیلی ویگار، بازیکن سابق آکادمی آرسنال، پس از برخورد شدید در جریان دیدار لیگ ایستمین، تیم چیچستر سیتی را در شوک و اندوهی عمیق فرو برده است.
به گزارش ایلنا، یبلی ویگار ۲۱ ساله روز ۲۰ سپتامبر در دیدار چیچستر مقابل وینگیت اند فینچلی دچار مصدومیتی مرگبار شد. او تنها ۱۳ دقیقه پس از آغاز مسابقه در تلاش برای جلوگیری از عبور توپ از خط دروازه با دیوار بتنی کنار زمین برخورد کرد. آمبولانسها و بالگرد اورژانس به سرعت در محل حاضر شدند و ویگار پس از انتقال به بیمارستان، به کمای مصنوعی رفت و جراحی شد، اما تلاش پزشکان برای نجات جانش نتیجهای نداشت.
کیران ماگی، دروازهبان چیچستر و همتیمی ویگار، درباره این حادثه به «دیلی میل» گفت: «هنوز بسیار سخت است آنچه دیدیم را باور کنیم. یک سانحه کاملاً غیرمنتظره بود؛ او با دیوار بتنی اطراف زمین برخورد کرد، درست پشت خط دروازه. برای همه ما که در زمین بودیم، چه بازیکنان چیچستر و چه وینگیت، این یک خاطره بسیار تلخ و آسیبزا خواهد بود. چند نفر از بازیکنان و فیزیوتراپیستهای هر دو تیم و حتی تماشاگران حاضر که آموزشهای پزشکی داشتند، در کنار او بودند. نیروهای اورژانس خیلی سریع رسیدند، اما خیلی زود فهمیدیم که شرایط بسیار جدی است. این اتفاق برای مدت طولانی در ذهن همه ما خواهد ماند.»
ماگی درباره شخصیت ویگار افزود: «او بازیکنی بود که احساس میکردیم همیشه کنارمان بوده است. در همه تیمهایی که حضور داشت، همتیمیهایش چنین حسی داشتند. او جوانی متواضع، مهربان و خاکی بود. با وجود سختیها و ناکامیهای فراوان در مسیر حرفهای، اخیراً اعتمادبهنفس گرفته و بهخوبی با تیم هماهنگ شده بود. بیلی عاشق فوتبال بود، در هر صحنه تا آخرین لحظه میجنگید و هیچوقت دست از تلاش برنمیداشت.»
باشگاه چیچستر برای حمایت از خانواده داغدار ویگار کمپین جمعآوری کمک مالی راهاندازی کرده است. در متن بیانیه این کمپین آمده: «لطفاً هرچه میتوانید اهدا کنید و نشان دهید جامعه فوتبال وقتی کنار هم قرار میگیرد چه نیروی بزرگی دارد. آرام بخواب بیلی، تو هرگز فراموش نخواهی شد.»
باشگاه آرسنال نیز با انتشار پیام تسلیت، یاد بازیکن سابق خود را گرامی داشت. بازیکنان آرسنال در دیدار لیگ برتر مقابل نیوکاسل در سنت جیمز پارک با بازوبند مشکی به میدان رفتند تا ادای احترام خود را نشان دهند.