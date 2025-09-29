خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست خبری پیش از دیدار با موهون باگان هند

نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم

نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
کد خبر : 1693084
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: شرایط تیم خیلی خوب است، اول فصل را سخت شروع کردیم اما به مرور زمان و با کسب ۳ امتیاز بازی هفته گذشته، از لحاظ روحی و روانی بهتر شدیم.

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با موهون باگان هند اظهار داشت: بازی اول را از دست دادیم و این بازی خیلی برای ما مهم است، اگر بخواهیم صعود کنیم، نباید بازی‌های خانگی را از دست دهیم، این بازی خیلی مهم و حیاتی است.

وی ادامه داد: بازی‌های قبلی تیم هند را دیده‌ایم و تیم قابل احترامی است، چند بازیکن خارجی دارند، در مجموع تیم بدی نیستند، شاید نتیجه خوبی نگرفته باشند اما از نظر ما قابل احترام هستند.

نویدکیا تصریح کرد: باید با تمام توان در بازی شرکت کنیم و ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم، شرایط تیم خیلی خوب است، اول فصل را سخت شروع کردیم اما به مرور زمان و با کسب ۳ امتیاز بازی هفته گذشته، از لحاظ روحی و روانی بهتر شدیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: از لحاظ تاکتیکی مشکلاتی داریم که به مرور زمان به کمک کادر فنی حل خوانیم کرد، وضعیت تیم در حالت نرمال است.

وی در خصوص مصدومان تیمش گفت: ۴ - ۵ بازیکن مصدوم داریم، هادی محمدی تمرین با تیم شروع کرده است اما سایر بازیکنان هنوز آمادگی کامل ندارند، بازیکن خارجی ما گچ پایش را باز کرده و شرایط بد نیست اما برای تمرین همراه تیم زود است، البته دور از انتظار بود و فکر می‌کردم ممکن است، مدت زمان بیشتری در اختیار نباشد اما در عکسبرداری پایش خیلی خوب جوش خورده و شکستگی ترمیم شده است، ۲ - ۳ هفته نیاز دارد به تیم اضافه شود و خبر خیلی خوبی بود، سایر بازیکنان مشکلی ندارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی