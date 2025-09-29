پیروزی لحظه آخری جوانان پرسپولیس مقابل پدیده جوان

به گزارش ایلنا، سرخپوشان جوان در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر جوانان تهران از ساعت ۱۵ و ۳۰ دیروز (یک‌شنبه) در ورزشگاه سهند خزانه به مصاف تیم پدیده جوان رفتند.

این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود پرسپولیس به اتمام رسید تا شاگردان بهادر عبدی با کسب سومین پیروزی در جدول رده‌بندی، ۱۴ امتیازی شوند.

امیرحسین شاهسونی روی یک ضربه قیچی برگردان زیبا و علی دستمرزه گلزنان پرسپولیس در این پیکار بودند. گل دوم در دقایق پایانی بازی به ثمر رسید تا با دست پر زمین را ترک کنند.

بازیکنان پرسپولیس در اقدامی فرهنگی در ابتدای بازی، با تصویری از شهید ابراهیم هادی وارد زمین شدند و عکس تیمی گرفتند.

