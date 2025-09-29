خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشریح نشست روسای هیات‌ها و کمیته داوران

تشریح نشست روسای هیات‌ها و کمیته داوران
کد خبر : 1693057
لینک کوتاه کپی شد.

نشست امروز کمیته امور استان ها با داوران و روسای هیات‌ها در فدراسیون برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه وبینار روسای هیات های استانی سراسر کشور و اعضای کمیته داوران با حضور هدایت ممبنی،دبیرکل فدراسیون برگزار شد.

طهمورث حیدری، رئیس کمیته امور استان ها و عضو هیات رئیسه فدراسیون در خصوص جلسه امروز گفت: نیاز به جلسه هم اندیشی بین اعضای کمیته استان ها با کمیته داوران بود تا بتوان در مسیر پیشرفت و توسعه و عدالت محوری قشر زحمتکش داوران در خانواده فوتبال  و رفع ابهامات و پاسخ به سوالات روسای محترم استانهای کشور قدم برداشت.

حیدری افزود: پیرو دستور رئیس محترم فدراسیون، این جلسه به صورت وبینار برگزار شد که بسیار مفید بود. وبینار امروز با حضور دبیرکل فدراسیون، رئیس و اعضای کمیته داوران و رئیس دپارتمان داوری برگزار شد که اهمیت بسیار زیادی داشت.

او در خصوص جزئیات این نشست تاکید کرد: هماهنگی بسیار خوبی با نوع نگاه اعضا  صورت گرفت. جا دارد بار دیگر از عملکرد شفاف و بسیار خوب کمیته و دپارتمان داوران تقدیر و تشکر کنم. چنین نشست هایی بی تردید کمک شایانی به رشد جامعه داوری  خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی