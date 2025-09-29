به گزارش ایلنا، چلسی هیچ برنامه‌ای برای تغییر مربی در میانه فصل ندارد و انزو مارسکا علیرغم افت اخیر در عملکرد تیم همچنان حمایت کامل هیئت‌مدیره را در اختیار دارد. مقام‌های باشگاه غرب لندن تصمیم گرفته‌اند وضعیت مربی ایتالیایی را تا پایان فصل ارزیابی نکنند و باور دارند او پس از هدایت چلسی به موفقیت‌های اروپایی در فصل گذشته، هنوز قادر است به اهداف باشگاه برسد.

شکست ۳-۱ مقابل برایتون باعث شده نارضایتی هواداران تجدید شود؛ آن‌ها از بی‌ثباتی تیم خسته شده‌اند. چلسی در پنج بازی اخیر خود در همه رقابت‌ها تنها یک پیروزی به‌دست آورده است، اما طبق گزارش روزنامه «تلگراف» هیئت‌مدیره و مدیران ورزشی باشگاه آرامش خود را حفظ کرده‌اند و تا پیش از دیدار سه‌شنبه در لیگ قهرمانان مقابل بنفیکا دلیلی برای هراس نمی‌بینند.

دوره مربیگری مارسکا پیش از این با کسب جام همراه بوده است؛ پیروزی در لیگ کنفرانس و قهرمانی در جام باشگاه‌های جهان اعتبار او را در دفتر باشگاه تثبیت کرده است. مسئولان چلسی معتقدند اهداف فصل - کسب جایگاه در جمع چهار تیم برتر و پیشرفت در جام‌های حذفی- هنوز دست‌یافتنی است. آن‌ها همچنین تأکید دارند که شکست‌ها و نتایج نامطلوب اخیر در بستر مشکلات مصدومیت و محرومیت‌هایی رخ داده که تیم را در موقعیت دشواری قرار داده است.

باشگاه امیدوار است مارسکا بتواند اوضاع را سر و سامان بدهد. از او خواسته شده تا اشتباهات دفاعی پرهزینه را کاهش دهد؛ مارسکا خود نیز پذیرفته بود که تیمش در شکست مقابل برایتون گل‌هایی را «هدیه» داده است.

دیدار پیش‌روی چلسی با بنفیکا در لیگ قهرمانان آزمونی است که می‌تواند به مارسکا کمک کند تا منتقدان را ساکت کند و اعتماد هواداران را بازسازی نماید. در صورتی که تیم او در هر دو عرصهٔ داخلی و اروپایی روندی مثبت آغاز کند، این امر شک و تردیدها را فرو خواهد نشاند و ایمان به پروژهٔ بلندمدت مربی ایتالیایی را تقویت خواهد کرد.

انتهای پیام/