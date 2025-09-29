اعتراض تند ساکا به VAR پس از برتری آرسنال مقابل نیوکاسل

به گزارش ایلنا، در جریان نیمه نخست این دیدار، برخورد نیک پوپ دروازه‌بان نیوکاسل با ویکتور گیوکرش مهاجم آرسنال ابتدا با اعلام پنالتی همراه شد اما VAR پس از بررسی تصاویر داور را به کنار زمین فراخواند و جارِد گیلت تصمیم اولیه خود را تغییر داد. در نهایت پنالتی لغو شد و بازی ادامه یافت.

تصاویر آهسته نشان می‌داد که پوپ پیش از متوقف کردن گیوکرش، ضربه‌ای هرچند اندک به توپ وارد کرده است؛ نکته‌ای که تردیدهایی در مورد خطا ایجاد کرد و به داور اجازه داد تصمیمش را عوض کند. این صحنه اعتراض شدید توپچی‌ها را در پی داشت، چرا که بلافاصله پس از آن، نیک وولتماده برای میزبان گلزنی کرد.

با این حال، آرسنال در وقت‌های اضافه با ضربه سر گابریل به پیروزی رسید و سه امتیاز حساس را از سنت جیمز پارک به دست آورد. ساکا که پس از بازگشت از مصدومیت در ترکیب اصلی حضور داشت، پس از بازی با انتقاد از عملکرد داور و VAR گفت که اگر معیار «اشتباه واضح و فاحش» باشد، این صحنه هرگز نباید بازبینی می‌شد. او افزود چنین تصمیم‌هایی همواره بر ضرر آرسنال تمام می‌شود.

ساکا پس از بازی در گفت‌وگویی اظهار داشت:«چند موضوع هست که می‌توان درباره‌اش صحبت کرد، برای مثال همان صحنه پنالتی. از نظر من اگر VAR وجود دارد، برای خطای واضح و آشکار است و وقتی داور آن‌قدر زمان لازم دارد تا تصمیم بگیرد، نشان می‌دهد که خطا واضح و آشکار نبوده است. چنین چیزهایی همیشه علیه ماست اما امروز به آنچه شایستگی‌اش را داشتیم رسیدیم و به همین دلیل همه خوشحالیم. البته حالا دیگر اهمیتی ندارد، این‌طور نیست؟»

توپچی‌ها با این برد به رده دوم جدول رسیدند و فاصله خود را با لیورپول صدرنشین، که مقابل کریستال پالاس شکست خورد، به دو امتیاز کاهش دادند. به باور کارشناسان، اگر آرسنال در نیمه نخست صاحب پنالتی می‌شد، می‌توانست خیلی زودتر کار را تمام کند.

بحث بر سر VAR همچنان ادامه دارد و در دیگر بازی‌های هفته نیز تصمیمات بحث‌برانگیزی رقم خورد، از جمله خطای ناتان کالینز در دیدار برنتفورد برابر منچستریونایتد. این وضعیت بار دیگر ضرورت شفاف‌سازی در تعریف «اشتباه واضح» را برجسته کرده است. با این وجود، برای شاگردان آرتتا، کسب سه امتیاز و حفظ فاصله در کورس قهرمانی مهم‌ترین دستاورد این دیدار بود.

