اوریه و لوویس: مسیر مشترک از دبی تا پرسپولیس با واسطه بیفوما

اوریه و لوویس: مسیر مشترک از دبی تا پرسپولیس با واسطه بیفوما
تیوی بیفوما همچنان پیگیر انتقال جمال لوییس به تهران است.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در حالی وارد هفته‌های ابتدایی فصل جدید شده که هنوز پرونده نقل‌وانتقالات خود را کامل نبسته است. در شرایطی که انتظار هواداران بر جذب یک مهاجم گلزن متمرکز بود، دو نام جنجالی در خط دفاعی به فهرست سرخپوشان اضافه شد؛ سرژ اوریه و جمال لوویس. نکته جالب اینجاست که پای تیوی بیفوما، مهاجم کنگویی تازه‌وارد پرسپولیس، در معرفی هر دو بازیکن دیده می‌شود.

بیفوما که پس از جدایی از استقلال خوزستان به پرسپولیس پیوست، خیلی زود ارتباط نزدیکی با مدیران باشگاه برقرار کرد و بازیکنانی را که در دایره ارتباطاتش قرار داشتند، به سرخپوشان معرفی کرد. او پیش از آغاز تمرینات رسمی تیم، مدتی در دبی زیر نظر «کُچ نیک» مربی بدنساز سرشناس انگلیسی تمرین می‌کرد؛ مربی‌ای که ستاره‌هایی چون کریم بنزما و جرمی دوکو هم پیش‌تر با او کار کرده‌اند. در همان مقطع اوریه و لوویس نیز برای بازتوانی و بازگشت به شرایط مسابقه در این مجموعه حاضر بودند و بیفوما ارتباط خود با آن‌ها را حفظ کرد.

همین ارتباط موجب شد ابتدا سرژ اوریه در اردوی ترکیه به پرسپولیس معرفی و حتی قراردادی با او امضا شود، اما بیماری و مصدومیت طولانی‌مدت این مدافع ساحل‌عاجی باعث شد هیچ‌گاه در ترکیب سرخ‌ها به میدان نرود. جمال لوویس نیز پس از حضور در تهران و گذراندن تست‌های پزشکی تا آستانه عقد قرارداد پیش رفت، اما درخواست مالی سنگین و سابقه مصدومیتش مانع از نهایی شدن این انتقال شد.

در نهایت، هرچند بیفوما در سه بازی ابتدایی برای پرسپولیس به میدان رفته اما هنوز نتوانسته در زمین تاثیرگذاری مورد انتظار را داشته باشد و بازیکنان معرفی‌شده‌اش نیز به نتیجه نرسیده‌اند. این اتفاقات بار دیگر نشان می‌دهد که سرخپوشان همچنان در تکمیل فهرست خارجی خود با چالش‌های جدی مواجه هستند و اینکه بیفوما نقش اصلی این انتقال را ایفا می‌کند در نوع خود عجیب و جالب توجه است.

