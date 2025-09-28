خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پنالتی جنجالی آرسنال مقابل نیوکسل لغو شد

پنالتی جنجالی آرسنال مقابل نیوکسل لغو شد
کد خبر : 1692887
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار آرسنال مقابل نیوکسل در سنت‌جیمزز پارک، پنالتی دقیقه ۱۴ که ابتدا اعلام شده بود، پس از بررسی کمک‌داور ویدئویی لغو شد و اعتراض بازیکنان و کادر فنی توپچی‌ها ادامه داشت.

به گزارش ایلنا،  در جریان دیدار آرسنال و نیوکسل، صحنه‌ای جنجالی در دقیقه ۱۴ رخ داد که ابتدا داور نقطه پنالتی را نشان داد. یک پاس ضعیف رو به عقب از جیکوب مورفی، بازیکن نیوکسل، توسط ویکتور گیوکرش قطع شد، اما او با برخورد نیک پوپ، دروازه‌بان نیوکسل، سرنگون شد.

جرد گیلت، داور مسابقه، ابتدا پنالتی اعلام کرد، اما پس از بازبینی تصاویر کنار زمین و مشاهده اینکه پوپ ابتدا به توپ ضربه زده است، تصمیم خود را تغییر داد و پنالتی لغو شد. او هنگام اعلام تصمیم گفت: پس از بازبینی، دروازه‌بان نیوکسل به توپ ضربه زده و خطایی رخ نداده است.

با اینکه آرسنال در نهایت پیروز شد، اعتراض بازیکنان و کادر فنی ادامه داشت. میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، گفت: «اگر خطای واضح و آشکاری رخ نداده باشد، وی‌ای‌آر نباید دخالت کند. این موضوع بارها به ما گفته شده است.» بوکایو ساکا، کاپیتان تیم، نیز افزود: اینکه داور اینقدر طول داد تا تصمیم بگیرد، نشان می‌دهد خطا واضح نبوده است.

براساس قانون ۱۲.۱ هیئت بین‌المللی فوتبال (IFAB)، ضربه آزاد مستقیم یا پنالتی زمانی اعلام می‌شود که بازیکنی از برخورد، لگد، هل دادن یا تکل علیه حریف استفاده کند. در این صحنه، داور و وی‌ای‌آر معتقد بودند هیچ یک از این خطاها قبل از ضربه پوپ به توپ رخ نداده و بنابراین پنالتی لغو شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی