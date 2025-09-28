پنالتی جنجالی آرسنال مقابل نیوکسل لغو شد
در دیدار آرسنال مقابل نیوکسل در سنتجیمزز پارک، پنالتی دقیقه ۱۴ که ابتدا اعلام شده بود، پس از بررسی کمکداور ویدئویی لغو شد و اعتراض بازیکنان و کادر فنی توپچیها ادامه داشت.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار آرسنال و نیوکسل، صحنهای جنجالی در دقیقه ۱۴ رخ داد که ابتدا داور نقطه پنالتی را نشان داد. یک پاس ضعیف رو به عقب از جیکوب مورفی، بازیکن نیوکسل، توسط ویکتور گیوکرش قطع شد، اما او با برخورد نیک پوپ، دروازهبان نیوکسل، سرنگون شد.
جرد گیلت، داور مسابقه، ابتدا پنالتی اعلام کرد، اما پس از بازبینی تصاویر کنار زمین و مشاهده اینکه پوپ ابتدا به توپ ضربه زده است، تصمیم خود را تغییر داد و پنالتی لغو شد. او هنگام اعلام تصمیم گفت: پس از بازبینی، دروازهبان نیوکسل به توپ ضربه زده و خطایی رخ نداده است.
با اینکه آرسنال در نهایت پیروز شد، اعتراض بازیکنان و کادر فنی ادامه داشت. میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، گفت: «اگر خطای واضح و آشکاری رخ نداده باشد، ویایآر نباید دخالت کند. این موضوع بارها به ما گفته شده است.» بوکایو ساکا، کاپیتان تیم، نیز افزود: اینکه داور اینقدر طول داد تا تصمیم بگیرد، نشان میدهد خطا واضح نبوده است.
براساس قانون ۱۲.۱ هیئت بینالمللی فوتبال (IFAB)، ضربه آزاد مستقیم یا پنالتی زمانی اعلام میشود که بازیکنی از برخورد، لگد، هل دادن یا تکل علیه حریف استفاده کند. در این صحنه، داور و ویایآر معتقد بودند هیچ یک از این خطاها قبل از ضربه پوپ به توپ رخ نداده و بنابراین پنالتی لغو شد.