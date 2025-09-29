خبرگزاری کار ایران
قراردادهای میلیاردی ایجنت‌ها، عملکرد مدیریت و پول‌های پنهان پرسپولیس زیر ذره‌بین!

قراردادهای میلیاردی ایجنت‌ها، عملکرد مدیریت و پول‌های پنهان پرسپولیس زیر ذره‌بین!
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس از جلسه با اعضای هیئت‌مدیره پرسپولیس خبر داد و گفت قراردادها و عملکرد مدیریتی این باشگاه، به‌ویژه پرداخت‌ها به ایجنت‌ها، باعث نگرانی هواداران شده است.

به گزارش ایلنا،  روح‌الله لک علی‌آبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس، درباره جلسه با هیئت‌مدیره پرسپولیس گفت: تیم‌های پرطرفدار با عملکرد کادر مدیریتی نگرانی‌هایی برای هواداران ایجاد کرده‌اند. نتایج ضعیف عملکرد مدیریت و قراردادها را زیر سؤال برده است.

وی افزود: در جلسه درباره مبالغ قراردادها و پول‌های پرداختی به ایجنت‌ها بحث شد. یک ایجنت برای جابه‌جایی یک بازیکن ۱۵ میلیارد دریافت کرده است که توضیحات مسئولان قانع‌کننده نبود. همه می‌دانیم که سقف مالی رعایت نمی‌شود و به‌عنوان نهاد نظارتی باید ورود کنیم تا هواداران دلشان قرص شود.

علی‌آبادی با انتقاد از عملکرد مدیریتی گفت: پول‌های زیادی هزینه شده، اما تیم‌ها در بازی‌های بین‌المللی موفق نیستند و وضعیت هواداران هم مناسب نیست. برخی قراردادها با مبالغ هنگفت بسته می‌شود و در نهایت بازیکنان خداحافظی می‌کنند. در دنیا چنین تخلفاتی باعث سقوط می‌شود، اما ما با کمیته انضباطی همه چیز را برطرف می‌کنیم.

او همچنین به پرداخت قراردادهای پکیجی و بی‌توجهی به هواداران اشاره کرد و گفت: مسئولان پرسپولیس مدعی بودند کارشان قانونی است، اما من به‌عنوان یک فوتبال‌دوست قانع نشدم. ما به دنبال بازگرداندن حق پخش به باشگاه‌ها هستیم و نتایج اخیر غرور ملی را خدشه‌دار کرده است.

