پرسپولیس در شرف ساخت استادیوم اختصاصی

به گزارش ایلنا، از زمان آغاز پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی، استقلال و پرسپولیس در برگزاری دیدارهای خانگی با چالش مواجه شده‌اند. این دو تیم برای بازی‌های خود به شهرهایی مانند قزوین و اراک منتقل شدند و حتی دربی نیز خارج از پایتخت برگزار شد. با شروع فصل جدید، گلایه‌های ریز و درشت مدیران و هواداران همچنان ادامه دارد.

با این حال، مسئولان وعده داده‌اند که بازسازی ورزشگاه آزادی تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام برسد، هرچند رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید دارد که این ورزشگاه باید تا پایان سال جاری آماده شود.

در کنار این موضوع، بحث ساخت ورزشگاه اختصاصی برای دو باشگاه نیز مطرح شده است. پرسپولیس به این پیشنهاد توجه ویژه‌ای داشته و در حال پیگیری است. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، پس از جلسه با مدیران پرسپولیس اعلام کرد: تیم‌های پرطرفدار باید خودشان صاحب ورزشگاه اختصاصی باشند. امروز این موضوع را به هیئت مدیره پرسپولیس تاکید کردم. آقای درویش گفتند یک زمین از بانک شهر گرفته شده و مراحل انتقال سند در حال انجام است. امیدواریم با تسهیلات بانکی، کمک دولت و درآمدهای اختصاصی پرسپولیس، این پروژه به سرانجام برسد.

با این حال، این به معنی آماده شدن سریع ورزشگاه نیست و پرسپولیس برای تکمیل این پروژه نیاز به زمان بیشتری دارد.

انتهای پیام/