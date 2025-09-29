دیدار احساسی ساپینتو با کارگرجم در بیمارستان

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، امروز به عیادت اکبر کارگرجم، مدافع سال‌های دور آبی‌ها و تیم ملی رفت. در این دیدار صمیمانه، ساپینتو با قدردانی از خدمات کارگرجم به فوتبال ایران و استقلال گفت: شنیده‌ام شما یکی از بهترین مدافعان تاریخ استقلال هستید. من با تمام وجود برای موفقیت این تیم تلاش می‌کنم و هدفمان تنها قهرمانی است. امروز آمدم تا از شما انرژی بگیرم و آن را به بازیکنان منتقل کنم. قول می‌دهم برای بازی چهارشنبه بجنگیم و برد را به شما تقدیم کنیم.

کارگرجم نیز با استقبال از حضور سرمربی پرتغالی گفت: شما مربی بزرگی هستید و مطمئنم موفق خواهید شد. استقلال همیشه عشق من بوده و خوشحالم امروز تیم در دستان شماست. امیدوارم استقلال با شما به قهرمانی برسد.

اکبر کارگرجم، معروف به سیم خاردار، از مدت‌ها پیش با بیماری مبارزه می‌کند و این روزها در بیمارستان جم بستری است. او یکی از چهره‌های ماندگار فوتبال ایران است که ۳۰ بازی ملی در کارنامه دارد. ساپینتو در پایان این دیدار برای سلامتی این پیشکسوت ارزنده آرزوی بهبودی کرد.

