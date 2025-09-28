وحید هاشمیان پاسخگوی نتایج پرسپولیس در جلسه هیئت مدیره

به گزارش ایلنا، نشست هیات مدیره پرسپولیس با حضور وحید هاشمیان برگزار شد. در این جلسه مدیرعامل گزارشی از برنامه‌های باشگاه ارائه کرد و سرمربی نیز شرایط تیم به ویژه در پنج هفته اخیر لیگ، وضعیت نقل‌وانتقالات و درخواست‌های فنی خود را مطرح کرد.

هیات مدیره با تأکید بر انتظار بالای هواداران، حمایت کامل خود از هاشمیان را اعلام کرده و قول همکاری برای تأمین نیازهای فنی و جذب بازیکنان خارجی مورد نظر او را داد. محمد انصاری معاون امور ورزشی باشگاه نیز در این جلسه حضور داشت.

پرسپولیس در پنج هفته اول لیگ با هاشمیان چهار تساوی و یک پیروزی کسب کرده و با هفت امتیاز در رده پنجم قرار دارد.

باتوجه به سه تساوی متوالی پرسپولیس، فشار انتقادات هواداران به مدیریت باشگاه و همچنین شخص وحید هاشمیان زیاد شد و مدیران و سرمربی پرسپولیس برای یافتن راهکار و صحبت درباره تقویت تیم این جلسه را برگزار کردند.

اگرچه باشگاه پرسپولیس حمایت خود را از وحید هاشمیان اعلام کرد اما توقع بالاتر از تیم به سرمربی سرخ‌ها منتقل شده و او باید از همین هفته تیمش را به پیروزی برساند.

