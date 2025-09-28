مصاحبه جنجالی نیما نکیسا دردسرساز شد
نیما نکیسا، مدیرعامل پیشین ذوبآهن به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شد.
به گزارش ایلنا، نیما نکیسا دروازهبان سابق تیم ملی که چند سالی است در عرصه مدیریت فوتبال فعالیت میکند، امروز در دو مصاحبه با رسانه ها شرکت کرد و صحبت هایی تند را علیه برخی فعالان در فضای فوتبال بر زبان آورد.
نکیسا در قالب کارشناس به طور شفاف به بیان برخی موضوعات پیرامون فوتبال پرداخت و انتقادهایی را از برخی افراد بر زبان آورد.
این صحبت های تندی نکیسا باعث شده تا کمیته اخلاق فدراسیون وارد شود و او را به کمیته دعوت کند.
در اطلاعیه ای که سایت فدراسیون فوتبال منتشر کرده، آمده است: «با اعلام کمیته اخلاق نیما نیکسا، پیشکسوت فوتبال جهت ادای پاره ای از توضیحات باید روز سه شنبه 8 مهرماه در این کمیته حضور داشته باشد.»