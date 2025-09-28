ژوزه مورایس: عاشق انرژی هواداران تراکتور هستم

به گزارش ایلنا، ژوزه مورایس صبح امروز راهی استادیوم بنیان دیزل شد تا در اولین میزبانی تراکتور همراه با محمد قربانی با خبرنگاران تبریزی ملاقات داشته باشد.

مورایس مثل همیشه به صورت مفصل در مورد سوالات صحبت کرد اما نقطه جالب جایی بود که درباره داوری با کنایه گفت که قضاوت در لیگ نخبگان آسیا با رقابت‌های لیگ برتر ایران متفاوت است! او همچنین گفت که عاشق هواداران تراکتور و از بازی در حضور آنها لذت می‌برد.

اظهارات او را بخوانید:

صحبتهای اولیه؟

سلام و صبح بخیر خدمت شما عزیزان خیلی خوشحالم که در ایران حضور دارم. در مورد بازی هم اگر بخواهم صحبت کنم ما خوشبختانه خیلی خوب شروع کردیم اما هر مسابقه داستان خودش را دارد. من از تراکتور شناخت خوبی دارم و سرمربی خوبی دارند و در دفاع خیلی قدرتمند و در حمله هم خیلی عالی هستند.

بازی در حضور هواداران تراکتور؟

من عاشق هواداران تراکتور هستم چون آنها انرژی خیلی خوبی می‌دهند و پرشور هستند و من باور دارم جمعیت خیلی خوبی به استادیوم خواهد آمد و از ابتدای بازی تا پایان تیمشان را تشویق خواهند کرد. این صحنه خیلی زیبایی است که یک استادیوم پر شود و تیمشان را مورد تشویق قرار بدهند. وقتی این چند مورد را کنار هم بگذاریم بازی جذاب خواهد شد و من باور دارم که بازی سختی را پیش رو داریم.

دشواری رقابت در آسیا؟

نکته این است که ما این مسابقات سخت را دوست داریم و این باعث پیشرفت ما و تیم می‌شود. بازی به بازی این امکان وجود دارد که شرایط بهتر سود. این یک مسابقه دیگر خواهد بود و اجازه می‌دهد که ما در سطح آسیا به تیم بهتری تبدیل شویم. این مسابقات که ما در آن هستیم اصلا آسان نیست. از بهترین تیمهای آسیا اینجا هستند و هر تیم سعی می‌کند بهترین خودش را نشان دهد. این رقابت سخت است و بهترین آسیا اینجا حضور دارند. ما هم باید بیشترین سطح خودمان را نشان بدهیم.

شناخت از تراکتور؟

باید به بخش اول صحبتم اشاره کنم که در لیگ ایران مربیگری کردم و شناخت دارم و این دست بالا را به ما خواهد داد. اما همانطور که میدانید هر بازی داستان و قضیه خودش را دارد. تراکتور تیمی با شخصیت و قوی در دفاع و خطرناک در حمله است. تمرکز ما روی بخش روانی مسئله است و باید با تمرکز کارمان را کنیم. میدانیم تماشاگران فشار خواهند آورد اما تیم ما باید کار خودش را کند.

حضور تراکتور به عنوان قهرمان لیگ ایران؟

یکی از نکات اصلی این است که باید شخصیت خودمان را داشته باشیم و باور داشته باشیم تیم حریف هم شخصیت بالایی دارد. اگر ما بتوانیم شخصیت خودمان را داشته باشیم، میتوانیم به نتیجه موردنظر برسیم.

در مورد دوشان تادیچ؟

باور ما این است که تیم ما یک تیم جوان و خوب است. اما حضور تادیچ هم خیلی اهمیت دارد و او همیشه بحث روانی را حفظ کرده و در تمرینان با کیفیت است و بازیکنان جوان باید از او یاد بگیرند چون کسی سابقه او را ندارد. اما ما روی شخص تکیه نداریم و ما به عنوان تیم همیشه فعالیت داریم و من آرزویم این است که تیمم بهترین خودش را نشان بدهد.

شکست مقابل تراکتور با سپاهان؟

دوباره باید اشاره کنم که هر بازی داستان خودش را دارد. نتیجه بازی فردا را نمی‌دانم و برد و باخت بستگی به شرایط دارد. برابر تراکتور، باخت، برد و مساوی هم داشته‌ام. تراکتور تیم خیلی خوبی است ولی این مسابقه جزو لیگ ایران نیست و داوران هم ایرانی نیستند و متفاوت هستند. باید نتیجه در زمین بازی رقم بخورد و نه با مشکلات داوری. امیدوارم بازی خوبی را تماشا کنیم. فوتبال همیشه منصفانه نیست و همیشه تیم لایق برنده نمی‌شود. نکته مهم آمادگی روانی است. با داوران بین المللی مختلفی در تورنمنت‌های مختلف بازی داریم و باید از ابعاد مختلف با آمادگی روانی پیش برویم.

