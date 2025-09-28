رفاقت خوبی با بازیکنان نماینده ایران دارم
قربانی: حس خوبی دارم که مقابل تراکتور بازی میکنم
هافبک ایرانی الوحده باید مقابل تراکتور در لیگ نخبگان بازی کند.
به گزارش ایلنا، ژوزه مورایس سرمربی تیم الوحده در کنفرانس خبری پیش از دیدار با تراکتور محمد قربانی را همراه خود آورد. هافبک ایرانی تیم الوحده درباره هواداران هم صحبت کرد و همچنین در خصوص بازیکنان ایرانی تیم تراکتور هم صحبت کرد و گفت که با آنها رفاقت دارد.
قربانی در ابتدا گفت: اول از همه چیز خیلی خوشحالم که آمدم تبریز. در مورد بازی باید بگویم همه تراکتور را میشناسیم و حریف قابل احترام و بزرگ است. تیمی که قهرمان شده و بازیکنان خوبی دارد. ما برای این بازی آماده شدیم و تمرینات خیلی خوبی داشتیم. خودمان را در آن بعزی نشان دادیم و حقمان برد بود. الان آماده این بازی هستیم.
وی افزود: باشگاه الوحده شرایط خیلی خوبی دارد و ما در چند بازی گذشته عملکرد خوبی داشتیم و با آمادگی کامل پای به رقابتها خواهیم گذاشت. امیدوارم بتوانیم با سه امتیاز به امارات برگردیم.
هافبک تیم الوحده با اشاره به تقابل با بازیکنان ایرانی گفت: باید بگویم که حس خوبی دارد قطعا. چون جلوی کسانی بازی میکنیم که همتیمی هستیم. چه آقای خلیلزاده که کاپیتان هستند و چه بازیکنانی مثل هاشم نژاد. تراکتور تیم خوبی است و بازیکنان ایرانی و خارجی خوبی دارد اما امیدوارم بازی خوبی را از خودشان بدهیم و مردم از آن لذت ببرند.
قربانی ادامه داد: آقای بیرانوند هم هستند که من رفاقت خوبی با ایشان دارم و امیدوارم بازی خیلی خوبی باشد و همچنین نتیجه خوب.
او در پایان گفت: آخرین بازی من مقابل تراکتور در اصفهان بود که ۳ بر یک بردیم. فردا تنها بازیکن ایرانی هستم که داخل زمین خیلی از نگاهها سمت من است. سعی میکنم وظایفم را به درستی انجام بدهم تا عملکرد خوبی داشته باشم و در نهایت نتیجه خیلی خوب به دست بیاوریم.