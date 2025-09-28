به گزارش ایلنا، ژوزه مورایس سرمربی تیم الوحده در کنفرانس خبری پیش از دیدار با تراکتور محمد قربانی را همراه خود آورد. هافبک ایرانی تیم الوحده درباره هواداران هم صحبت کرد و همچنین در خصوص بازیکنان ایرانی تیم تراکتور هم صحبت کرد و گفت که با آنها رفاقت دارد.

قربانی در ابتدا گفت: اول از همه چیز خیلی خوشحالم که آمدم تبریز. در مورد بازی باید بگویم همه تراکتور را میشناسیم و حریف قابل احترام و بزرگ است. تیمی که قهرمان شده و بازیکنان خوبی دارد. ما برای این بازی آماده شدیم و تمرینات خیلی خوبی داشتیم. خودمان را در آن بعزی نشان دادیم و حقمان برد بود. الان آماده این بازی هستیم.

وی افزود: باشگاه الوحده شرایط خیلی خوبی دارد و ما در چند بازی گذشته عملکرد خوبی داشتیم و با آمادگی کامل پای به رقابت‌ها خواهیم گذاشت. امیدوارم بتوانیم با سه امتیاز به امارات برگردیم.

هافبک تیم الوحده با اشاره به تقابل با بازیکنان ایرانی گفت: باید بگویم که حس خوبی دارد قطعا. چون جلوی کسانی بازی می‌کنیم که هم‌تیمی هستیم. چه آقای خلیل‌زاده که کاپیتان هستند و چه بازیکنانی مثل هاشم نژاد. تراکتور تیم خوبی است و بازیکنان ایرانی و خارجی خوبی دارد اما امیدوارم بازی خوبی را از خودشان بدهیم و مردم از آن لذت ببرند.

قربانی ادامه داد: آقای بیرانوند هم هستند که من رفاقت خوبی با ایشان دارم و امیدوارم بازی خیلی خوبی باشد و همچنین نتیجه خوب.

او در پایان گفت: آخرین بازی‌ من مقابل تراکتور در اصفهان بود که ۳ بر یک بردیم. فردا تنها بازیکن ایرانی هستم که داخل زمین خیلی از نگاه‌ها سمت من است. سعی می‌کنم وظایفم را به درستی انجام بدهم تا عملکرد خوبی داشته باشم و در نهایت نتیجه خیلی خوب به دست بیاوریم.

انتهای پیام/