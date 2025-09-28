تیم منتخب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران

به گزارش ایلنا، هفته پنجم لیگ برتر در شرایطی به پایان رسید که مدعیان قهرمانی نتوانستند پیروزی‌های لازم را کسب کنند. در این میان سپاهان بالاخره به روند ناکامی‌های متوالی خود پایان داد و با برد ارزشمند مقابل خیبر در خرم‌آباد، نماینده‌ای در ترکیب برترین‌های هفته داشت.

تراکتور نیز با وجود تساوی خانگی برابر فجر شهید سپاسی، همچنان صدر جدول را در اختیار گرفت. این بازی برای شیرازی‌ها نیز تداوم شگفتی‌سازی بود. آلومینیوم اراک دومین هفته متوالی بدون گل خورده را پشت سر گذاشت و با برتری مهم مقابل ذوب‌آهن، امیدوارکننده ظاهر شد. استقلال خوزستان هم در جریان برد ارزشمند برابر مس رفسنجان، مهره‌های تأثیرگذاری داشت. بازی حساس گل‌گهر و فولاد نیز با درخشش گلرهای دو تیم بدون گل تمام شد تا گلر میزبان به ترکیب منتخب برسد.

در سوی دیگر استقلال با گل تماشایی و درخشش مهران احمدی، وینگر چپ خود در قزوین، ملوان انزلی با کلین‌شیت مقابل پرسپولیس در تهران و شمس‌آذر با توقف آبی‌های پایتخت، هر کدام شایسته داشتن نماینده در جمع بهترین‌های پنجم هستند.

شرح عملکرد منتخبین را در ادامه می‌خوانید:

دروازه‌بان

فرزین گروسیان (گل‌گهر): سنگربان گل‌گهر با واکنش‌های دیدنی مقابل فولاد اجازه نداد دروازه میزبان باز شود و بارها ناجی تیمش شد. او به گلری مطمئن در تیم مهدی تارتار تبدیل شده است.

مدافعان

محمد نادری (تراکتور): در سمت چپ خط دفاعی عملکرد بی‌نقصی داشت و در لحظات پایانی با تکلی فوق‌العاده مانع شکست تیمش شد.

دانیال ایری (ملوان): برابر پرسپولیس نمایش مستحکمی ارائه داد و با پوشش مناسب اجازه نفوذ به مهاجمان حریف نداد.

آرمان اکوان (گل گهر): مدافع تیم فوتبال گل گهر نمایش بی نقصی در خط دفاعی تیمش داشت و بارها حملات فولادی‌ها را خنثی کرد تا نمره بالایی بگیرد.

صائب محبی (شمس آذر): یکی از ارکان اصلی کسب امتیاز تیمش در بازی استقلال بود و در دفاع نمایش مطمئنی داشت و با زدن گل تساوی بازی خوب خود را تکمیل کرد.

هافبک‌ها

قاسم لطیفی (استقلال خوزستان): میانه میدان را در اختیار گرفت و با پاس بلند و دقیق، گل اول تیمش را ساخت.

سروش رفیعی (پرسپولیس): کاپیتان دوم پرسپولیس در روزی که تمام کننده‌های تیمش نمایش خوبی نداشتند بارها در نقش یک بازی‌ساز ظاهر شد و در اولین بازی 90 دقیقه‌ای فصل خود بسیار تاثیر گذار بود.

وینگرها

مهران احمدی (استقلال): با نفوذهای تند و تیز و پاس‌های کم‌اشتباه، استقلال را بارها در موقعیت گل قرار داد و با زدن یک سوپرگل امید را به اردوی آبی‌پوشان آورد اما در نهایت استقلال نتوانست از این گل محافظت کند.

احسان حاج صفی (سپاهان): کاپیتان باتجربه سپاهان با نمایش خوب و گلزنی‌اش باعث شد سپاهان بالاخره رنگ برد را ببیند و حسابی برای تیم خود موثر ظاهر شد.

مهاجمان

حجت احمدی (استقلال خوزستان): مهاجم جوان استقلال خوزستان در برتری ارزشمند تیمش برابر مس رفسنجان گل دوم را به ثمر رساند و شایسته حضور در تیم منتخب بود.

رحمان جعفری (آلومینیوم): او همانند سال گذشته که بازی با ذوب‌آهن نقطه عطف و آغاز درخشش بیشتر او در آلومینیوم بود، این هفته هم در فولادشهر موثر گل سه امتیازی زد تا تیمش دومین برد متوالی را جشن بگیرد و در کل نمایش تحسین برانگیزی داشت.

