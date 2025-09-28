به گزارش ایلنا، دانیال اسماعیلی‌فر مدافع راست تیم تراکتور امروز همراه با اسکوچیچ راهی کنفرانس خبری شد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد و در مورد دیدار با الوحده امارات صحبت کند. او گفت که تغییر چمن استادیوم به بازیکنان تراکتور کمک خواهد کرد و از طرفی گفت که انگیزه زیادی برای تقابل با دوشان تادیچ خواهد داشت.

دانیال در ابتدای صحبتهایش گفت: فکر میکنم بعد مدتها فردا به یادگار برمیگردیم و جا دارد از همه کسانی که شبانه روزی تلاش کردند که این استادیوم برسد.

او در مورد تساوی مقابل شباب الاهلی عنوان کرد: بازی اول باتوجه به شرایط آب و هوایی دبی یک امتیاز خوب بود. امیدوارم فردا هم نتیجه خوبی کسب کنیم.

اسماعیلی‌فر در پاسخ به این سوال که حضور بازیکنان بین المللی مانند دوشان تادیچ چه تاثیری در انگیزه بازیکنان ایرانی خواهد داشت؟ توضیح داد: انگیزه ما رفتن به گذشته است و این که بگوییم قهرمانی اعتبار می‌دهد. بازیکنان بزرگ به این جام اعتبار می‌دهد اما ما تراکتور هستیم و میخواهیم بازی خودمان را نشان بدهیم. چیزی که اهمیت دارد این است که از حیثیت فوتبال ایران دفاع کنیم چون تنها نماینده ایران هستیم.

انتهای پیام/