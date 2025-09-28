دراگان اسکوچیچ: از من نخواهید این سوال را جواب بدهم!

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور در کنفرانس خبری پیش از دیدار با الوحده همراه با دانیال اسماعیلی‌فر شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران در مورد این بازی پاسخ داد.

او در ابتدای صحبتهایش گفت: بازی بسیار مهمی را پیش رو داریم. حریف ما دوباره از امارات و تیم سر و شکل دار است و از بازیکنان خوبی بهره‌ می‌برد. ما هم البته کیفیت خوبی داریم و فردا در استادیوم خانگی خودمان بازی می‌کنیم و امیدوارم با حضور هواداران بازی خوبی نشان بدهیم.

اسکوچیچ با اشاره به غایبان تیمش گفت: دوماگوی محروم است و ترابی مصدوم اما سعی می‌کنیم نمایش خوبی نشان بدهیم.

سرمربی تراکتور با اشاره به وضعیت چمن استادیوم یادگار اظهار داشت: هنوز کارهای بیشتری مونده جه روی چمن انجام شود تا صدرصد آماده باشد. دیروز که آنجا بودم به من توضیحاتی دادند که باید روی آن کار انجام شود. اما به هر حال مطمئنم با انجام کارهای لازم چمن آماده خواهد شد.

او در پاسخ به این سوال که تدبیر او برای جای خالی ترابی و دروژدک چیست؟ گفت: الان از من انتظار دارید در مورد ترکیب و تاکتیک تیمم صحبت کنم؟

اسکوچیچ با این سوال روبرو شد: شما عموما دست به ترکیب خود نمی‌زنید، حالا در غیاب دو بازیکن اصلی خود چه خواهید کرد؟

سرمربی تراکتور پاسخ داد: از کجا حدس زدید که ترکیب را دست نمیزنم؟ البته که این بازیکنان آماده هستند. در هر بازی بهترین تیم که در اختیار داریم وارد زمین خواهد شد. این عادی است که اگر یک عده غایب باشند بهترین‌ها جایگزین‌ها آماده خواهند بود.

اسکوچیچ درباره تیم حریف نیز توضیح داد: البته که الان نمیتوانم در مورد جزییات صحبت کنم اما می‌توانم بگویم آنها تیم با انضباط هستند. بیشتر از آن نمیتوانم وارد جزییات شوم. آنها بازیکنان خطرناکی دارند اما درست نیست که در نشست خبری درباره جزییات صحبت کنم. با احترام به حریف من اعتماد کاملی به بازیکنانم دارم.

او در خصوص داوری هم گفت: در مورد داور جای آن اینجا نیست که صحبت کنم اما ممکن این داوران هم اشتباه منند و در مورد داوران ایرانی هم هست. اما چیزی که چند روز قبل گفتم منظورم اشتباهات بزرگ است که حتی به وی ای ار هم نمی‌رود. در مورد بازی فردا نظری درباره داور ندارم اما بازی قبلی را نمیتوانم بگویم داور اشتباه نکرد.

اسکو در پاسخ به این سوال که آیا روند شکست‌ناپذیری الوحده برای او یک چالش خواهد بود؟ اظهار داشت: قبلا هم صحبت کردم که من اینجا نیستم در مورد رکوردها صحبت کنم. اما آمار الوحده نشان دهنده کیفیت حریف است اما تمرکز من روی تیمم است. البته میدانید که ما در ده ماه گذشته تنها دو باخت در جریان بازی داشتیم.

وی با اشاره به احتمال حضور هواداران در استادیوم گفت: قطعا حضور هواداران کمک خواهد کرد و اگر استادیوم پر باشد من خوشحال‌ترین آدم روی زمین خواهم بود. با حضور هواداران قطعا فشار خواهیم آورد و اصلا برای حریف ساده نیست در این شرایط بازی کند.

دراگان در پاسخ به این سوال که مورایس گفت از او شناخت خوبی دارد، عنوان کرد: من خودم هرروز سعی میکنم خودم را بشناسم اما برای من جالب است که ایشان گفتند من را می‌شناسند! به آن خوبی که ایشان من را میشناسند شاید من ایشان را نشناسم.

