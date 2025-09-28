هشت پرسپولیسی در جمع ۴۳ بازیکن اردوی تیم ملی

به گزارش ایلنا، مرحله هفتم و پایانی اردوی انتخابی تیم نوجوانان با حضور ۴۳ بازیکن برگزار می‌شود.

ارمغان احمدی، سرمربی تیم نوجوانان ایران از بین ۱۹۶ بازیکنی که در ۶ مرحله قبلی اردوی انتخابی حضور یافته بودند و کادرفنی در ۱۳ روز عملکردشان را بررسی کرده بود، ۴۳ بازیکن را برای حضور در مرحله پایانی به اردوی انتخابی دعوت کرد.

مرحله بعدی اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان از ۶ تا ۸ مهر در مجتمع عصر انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

امیر ماهان افروزیان، امیررضا ولی‌پور، علیرضا دارایی، سامان جهانی، امیرحسین طایفه، امیرمحمد دهقانی، پویا اسمی و آرش صداقت، هشت پرسپولیسی دعوت شده به این اردو هستند.

