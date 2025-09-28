خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشت پرسپولیسی در جمع ۴۳ بازیکن اردوی تیم ملی

هشت پرسپولیسی در جمع ۴۳ بازیکن اردوی تیم ملی
کد خبر : 1692545
لینک کوتاه کپی شد.

از سوی کادر فنی تیم ملی نوجوانان ایران، اسامی ۴۳ بازیکن ملی‌پوش که به مرحله پایانی اردوی انتخابی این تیم راه یافته‌اند، اعلام شد.

به گزارش ایلنا، مرحله هفتم و پایانی اردوی انتخابی تیم نوجوانان با حضور ۴۳ بازیکن برگزار می‌شود.

ارمغان احمدی، سرمربی تیم نوجوانان ایران از بین ۱۹۶ بازیکنی که در ۶ مرحله قبلی اردوی انتخابی حضور یافته بودند و کادرفنی در ۱۳ روز عملکردشان را بررسی کرده بود، ۴۳ بازیکن را برای حضور در مرحله پایانی به اردوی انتخابی دعوت کرد.

مرحله بعدی اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان از ۶ تا ۸ مهر در مجتمع عصر انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

امیر ماهان افروزیان، امیررضا ولی‌پور، علیرضا دارایی، سامان جهانی، امیرحسین طایفه، امیرمحمد دهقانی، پویا اسمی و آرش صداقت، هشت پرسپولیسی دعوت شده به این اردو هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی