هشت پرسپولیسی در جمع ۴۳ بازیکن اردوی تیم ملی
از سوی کادر فنی تیم ملی نوجوانان ایران، اسامی ۴۳ بازیکن ملیپوش که به مرحله پایانی اردوی انتخابی این تیم راه یافتهاند، اعلام شد.
به گزارش ایلنا، مرحله هفتم و پایانی اردوی انتخابی تیم نوجوانان با حضور ۴۳ بازیکن برگزار میشود.
ارمغان احمدی، سرمربی تیم نوجوانان ایران از بین ۱۹۶ بازیکنی که در ۶ مرحله قبلی اردوی انتخابی حضور یافته بودند و کادرفنی در ۱۳ روز عملکردشان را بررسی کرده بود، ۴۳ بازیکن را برای حضور در مرحله پایانی به اردوی انتخابی دعوت کرد.
مرحله بعدی اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان از ۶ تا ۸ مهر در مجتمع عصر انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
امیر ماهان افروزیان، امیررضا ولیپور، علیرضا دارایی، سامان جهانی، امیرحسین طایفه، امیرمحمد دهقانی، پویا اسمی و آرش صداقت، هشت پرسپولیسی دعوت شده به این اردو هستند.