به گزارش ایلنا، برنامه آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی ماه مهر نهایی شد. ملی‌پوشان ابتدا راهی روسیه می‌شوند تا در شهر ولگوگراد برابر تیم ملی روسیه صف‌آرایی کنند. طبق برنامه، تیم ملی روز ۱۶ مهر به ولگوگراد سفر می‌کند و در تاریخ ۱۸ مهر در ورزشگاه مدرن «آره‌نا ولگوگراد» به میدان خواهد رفت. این مسابقه یکی از جدی‌ترین محک‌های تیم ملی در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به شمار می‌رود.

ملی‌پوشان پس از دیدار با روسیه، در تاریخ ۱۹ مهر عازم دبی می‌شوند تا در دومین بازی دوستانه خود رودرروی تانزانیا قرار بگیرند. این مسابقه روز ۲۲ مهر برگزار خواهد شد و فرصتی است برای کادر فنی تا بازیکنان بیشتری را در شرایط مسابقه محک بزنند.

برنامه سفر تیم ملی با بازگشت کاروان به تهران در روز ۲۳ مهر به پایان می‌رسد.

انتهای پیام/