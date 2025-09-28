خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برنامه بازی‌های تیم ملی در فیفادی مهرماه

برنامه بازی‌های تیم ملی در فیفادی مهرماه
کد خبر : 1692533
لینک کوتاه کپی شد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در پنجره فیفادی مهرماه دو دیدار دوستانه برگزار خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، برنامه آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی ماه مهر نهایی شد. ملی‌پوشان ابتدا راهی روسیه می‌شوند تا در شهر ولگوگراد برابر تیم ملی روسیه صف‌آرایی کنند. طبق برنامه، تیم ملی روز ۱۶ مهر به ولگوگراد سفر می‌کند و در تاریخ ۱۸ مهر در ورزشگاه مدرن «آره‌نا ولگوگراد» به میدان خواهد رفت. این مسابقه یکی از جدی‌ترین محک‌های تیم ملی در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به شمار می‌رود.

ملی‌پوشان پس از دیدار با روسیه، در تاریخ ۱۹ مهر عازم دبی می‌شوند تا در دومین بازی دوستانه خود رودرروی تانزانیا قرار بگیرند. این مسابقه روز ۲۲ مهر برگزار خواهد شد و فرصتی است برای کادر فنی تا بازیکنان بیشتری را در شرایط مسابقه محک بزنند.

برنامه سفر تیم ملی با بازگشت کاروان به تهران در روز ۲۳ مهر به پایان می‌رسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی