به گزارش ایلنا، محمد نصرتی در گفت‌وگویی با اشاره به مشکلات موجود در برگزاری دیدارهای دوستانه تیم ملی اظهار داشت: «این درست است که عدم برگزاری بازی‌های دوستانه تیم ملی به دلیل تحریم‌هاست اما جدا از این موضوع مشکلات دیگری هم در این حوزه وجود دارد. متأسفانه مسئولان فدراسیون فوتبال نمی‌توانند با تیم‌های بزرگ دنیا برای برگزاری بازی‌های دوستانه به تفاهم برسند و از نظر من ضعف فدراسیون در بخش روابط امور بین‌الملل یکی از مهم‌ترین موارد در این زمینه است.»

او در ادامه با انتقاد از سیاست فدراسیون افزود: «شاید مسئولان فقط به دنبال برگزاری بازی‌های دوستانه با تیم‌های ضعیف دنیا هستند تا تیم ملی در رنکینگ جهانی به جایگاه خوبی برسد اما نباید به رنکینگ بسنده کنیم. مسئولان ما دائماً در زمان انتقاد از تیم ملی به رنکینگ اشاره می‌کنند و در واقع پشت رنکینگ تیم ملی پنهان می‌شوند. این در حالی است که با وجود بالا بودن از برخی تیم‌های خوب اروپایی در رنکینگ جهانی، توان برگزاری بازی‌های تدارکاتی با آنها را نداریم. جایگاه خوب در رنکینگ جهانی تنها دستاورد تیم ملی است در حالی که نباید فریب رنکینگ را بخوریم.»

مدافع اسبق تیم ملی همچنین به اهمیت بازی با تیم‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: «ترکیه یکی از تیم‌هایی است که در قاره اروپا با تیم‌های نامدار جهان بازی می‌کند و همین موضوع باعث شده فوتبال‌شان پیشرفت کند. بازیکنان ترکیه در تیم‌های بزرگ دنیا بازی می‌کنند و این نشانه رشد آنهاست. این در حالی است که ما افغانستان و ترکمنستان را به‌عنوان حریف تدارکاتی انتخاب می‌کنیم و طبیعی است که چنین بازی‌هایی برای تیم ملی ما دستاورد چندانی ندارد.»

