به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو بعد از نخستین شکست فصل مقابل اتلتیکو مادرید، به صراحت از عملکرد تیمش گلایه کرد. او گفت:

بازی بدی انجام دادیم، شروع خوبی نداشتیم و تیمی بازی نکردیم. با توپ در شرایط ایده‌آل نبودیم و انرژی کافی نداشتیم. این باخت سزاوار بود و طبیعی است که دردناک باشد.

آلونسو در ادامه به افت کیفیت تیمش اشاره کرد و افزود:

خیلی ساده‌انگار بودیم، در نبردهای دو نفره ضعیف عمل کردیم و بازی روانی نداشتیم. فرقی نمی‌کند داور چه تصمیمی گرفته باشد، ما شایسته شکست بودیم.

سرمربی رئال با اشاره به نقش بلینگام گفت:

همه باید کمک کنند. بلینگام عنصر کلیدی ماست اما نتوانستیم توپ را در زمین حریف پس بگیریم و تعادل‌مان را از دست دادیم. این شکست فراموش نمی‌شود اما ما در حال ساخت آینده هستیم. باید دلایل را بررسی کنیم و بهتر شویم.

او درباره مقایسه این شکست با باخت تاریخی ۵-۰ مقابل بارسا در دوران مورینیو توضیح داد:

اولین شکست ماست و خیلی سخت است، اما نمی‌خواهم مقایسه کنم. احساس مسئولیت می‌کنیم و حالا باید به آینده نگاه کنیم. هنوز ابتدای فصل است و این سطحی نیست که باید نشان دهیم.

آلونسو در پایان تأکید کرد:

امروز لیاقت بیشتری نداشتیم و تنبیه شدیم. ما از عملکردمان راضی نیستیم اما اگر از این شکست درس بگیریم، می‌تواند به نقطه‌ای برای رشد تبدیل شود. مهم‌ترین چیز واکنش ما در بازی بعد است.

