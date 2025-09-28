خبرگزاری کار ایران
صحبت‌های ژابی آلونسو بعد از باخت تحقیرآمیز رئال مادرید

سرمربی رئال مادرید پس از شکست تلخ تیمش برابر اتلتیکو، با لحنی صریح از عملکرد شاگردانش انتقاد کرد و تأکید داشت که این باخت باید به درسی برای آینده تبدیل شود.

به گزارش ایلنا،  ژابی آلونسو بعد از نخستین شکست فصل مقابل اتلتیکو مادرید، به صراحت از عملکرد تیمش گلایه کرد. او گفت:
بازی بدی انجام دادیم، شروع خوبی نداشتیم و تیمی بازی نکردیم. با توپ در شرایط ایده‌آل نبودیم و انرژی کافی نداشتیم. این باخت سزاوار بود و طبیعی است که دردناک باشد.

آلونسو در ادامه به افت کیفیت تیمش اشاره کرد و افزود:
خیلی ساده‌انگار بودیم، در نبردهای دو نفره ضعیف عمل کردیم و بازی روانی نداشتیم. فرقی نمی‌کند داور چه تصمیمی گرفته باشد، ما شایسته شکست بودیم.

سرمربی رئال با اشاره به نقش بلینگام گفت:
همه باید کمک کنند. بلینگام عنصر کلیدی ماست اما نتوانستیم توپ را در زمین حریف پس بگیریم و تعادل‌مان را از دست دادیم. این شکست فراموش نمی‌شود اما ما در حال ساخت آینده هستیم. باید دلایل را بررسی کنیم و بهتر شویم.

او درباره مقایسه این شکست با باخت تاریخی ۵-۰ مقابل بارسا در دوران مورینیو توضیح داد:
اولین شکست ماست و خیلی سخت است، اما نمی‌خواهم مقایسه کنم. احساس مسئولیت می‌کنیم و حالا باید به آینده نگاه کنیم. هنوز ابتدای فصل است و این سطحی نیست که باید نشان دهیم.

آلونسو در پایان تأکید کرد:
امروز لیاقت بیشتری نداشتیم و تنبیه شدیم. ما از عملکردمان راضی نیستیم اما اگر از این شکست درس بگیریم، می‌تواند به نقطه‌ای برای رشد تبدیل شود. مهم‌ترین چیز واکنش ما در بازی بعد است.

