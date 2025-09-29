به گزارش ایلنا، محدودیت نفرات باعث شد وحید هاشمیان تنها سه تعویض انجام دهد که هیچ‌کدام تأثیر مثبتی در جریان بازی نداشتند و ضعف تیم در فاز حمله بیش از پیش به چشم آمد.

پرسپولیس در شرایطی مقابل ملوان به میدان رفت که باز هم شرایط چندان برایش نرمال نبود و هاشمیان تعداد زیادی از بازیکنانش را در اختیار نداشت.

در این مسابقه غیر از محمد عمری و سرژ اوریه که تاکنون مصدوم بوده و 5 بازی ابتدای فصل را از دست داده‌اند اورونوف، کنعانی‌زادگان، شکاری و محمدحسین صادقی هم به‌خاطر مصدومیت از لیست خط خوردند تا مشکلات فنی سرخ‌ها بیشتر شود.

هر چند در خط دفاع پورعلی‌گنجی جایگزین کنعانی شد و در این پست دغدغه‌ای وجود نداشت اما غیبت بازیکنانی مثل شکاری، اورونوف و صادقی در فاز حمله کار هاشمیان و کادرفنی را سخت کرد و تعویض‌ها هم محدود شد تا جایی که سرمربی سرخ‌ها فقط سه تعویض انجام داد که دو تای آنها در دقیقه83 انجام شد.

محدودیت بازیکنان و تعداد بالای نفرات مصدوم باعث شد تا هاشمیان در این مسابقه تنها 20بازیکن را در لیست قرار دهد و جای دو نام خالی ماند. تازه این اتفاق در حالی افتاد که رفیعی و گندمی به‌عنوان دو دروازه‌بان روی نیمکت نشستند و علیرضا همایی‌فر دفاع چپ جوان سرخ‌ها هم به لیست مسابقه رسید.

در چنین شرایطی تغییر جریان بازی با تعویض‌های مؤثر سخت بود اما همان سه بازیکنی که از سوی هاشمیان به میدان رفتند فوق‌العاده ضعیف کار کردند. اولین تعویض دقیقه 69 انجام شد که محمدی جای صحرایی را در دفاع راست گرفت اما این بازیکن هیچ کار مهمی در آن جناح انجام نداد.

در دقیقه83 محمدامین کاظمیان و یاسین سلمانی جای خدابنده‌لو و بیفوما را گرفتند که این دو نفر اصلاً حرکتی انجام ندادند و در بازی بی‌نظم پرسپولیس گم شدند. با حضور این دو بازیکن کاظمیان در پست وینگر راست قرار گرفت، سلمانی در پست10 و عالیشاه به جناح چپ آمد اما این جابه‌جایی‌ها هیچ اتفاق مثبتی را در روند حملات پرسپولیس ایجاد نکرد.

از بین نفرات تعویضی، یاسین سلمانی برای اولین بار در فصل جدید به میدان رفت اما در دقایقی که فرصت داشت نشان داد او هم شرایط جالبی ندارد و بعید است بتواند مهره گمشده سرخ‌ها در خط میانی باشد.

انتهای پیام/