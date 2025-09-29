خبرگزاری کار ایران
اشتباه ۳۲۰ کیلومتری مدافع انگلیسی؛

از «بری» اشتباه تا قهرمان نیمه دوم!

لوییس وایت، مدافع ۲۴ ساله اسپالدینگ یونایتد، با یک اشتباه عجیب جغرافیایی به تیتر اول فوتبال انگلیس بدل شد؛ او به جای حرکت به سمت بری سنت ادموندز، راهی شهری دیگر شد و پس از سفری ۷ ساعته فقط به نیمه دوم بازی رسید، اما حضورش به حفظ پیروزی تیم کمک کرد و داستانی به‌یادماندنی رقم زد.

به گزارش ایلنا، فوتبال انگلیس همیشه پر از اتفاقات عجیب و به‌یادماندنی است؛ از بازی در مه غلیظ شمال گرفته تا گل‌هایی در زمین‌های گل‌آلود.

اما این هفته ستاره خبرها نه با یک گل فوق‌العاده، بلکه با یک اشتباه جغرافیایی به تیتر اول رسید: لوییس وایت، مدافع ۲۴ ساله اسپالدینگ یونایتد. ماجرا سه‌شنبه شب در چهارچوب لیگ نیمه‌حرفه‌ای Southern Premier رخ داد. اسپالدینگ یونایتد مقابل بری تاون آماده بازی بود، اما وایت سر وقت به استادیوم نرسید. او از خانه‌اش در لسترشایر حرکت کرده بود، اما مقصد را اشتباه انتخاب کرد: به جای بری سنت ادموندز در شرق انگلستان، راهی شهر بری نزدیک منچستر شد؛ فاصله‌ای بیش از ۳۲۰ کیلومتر. وایت وقتی سر از ورزشگاه گیگ لین، خانه تیم قدیمی بری اف‌سی، درآورد تازه متوجه اشتباهش شد. او بلافاصله مسیرش را تغییر داد و با سرعتی دیوانه‌وار از بزرگراه A14 به سمت سافلک رفت. در مجموع، حدود هفت ساعت پشت فرمان بود تا به استادیوم گت اوی کارز برسد. مدافع جوان نیمه اول را از دست داد، اما در نیمه دوم به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد؛ درست وقتی که تیمش به دلیل اخراج یکی از بازیکنان ۱۰ نفره شده بود. وایت با دوندگی و جنگندگی‌اش کمک کرد تا اسپالدینگ برتری ۲-۱ خود را حفظ کند و به یک برد ارزشمند در میانه هفته برسد.

این داستان، نمونه‌ای از تعهد و پشتکار بازیکنی است که حتی یک اشتباه بزرگ جغرافیایی هم نتوانست او را از کمک به تیمش باز دارد. لوییس وایت نه تنها موفق شد در زمین بدرخشد، بلکه با این ماجرا ثابت کرد فوتبال انگلیس همیشه پر از لحظات غیرمنتظره و سرگرم‌کننده است.

 

