اسطوره جهانی با نقشی پنهان و پرماجرا در استقلال
کلارنس سیدورف با وجود تأکید بر همکاری همه‌جانبه با مدیران استقلال، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ پنج روز حضور اخیر او در ایران بدون ارائه گزارش شفاف از جلسات و اقداماتش، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که نقش واقعی اسطوره هلندی در باشگاه چیست و چرا باشگاه گزارشی روشن به هواداران ارائه نمی‌دهد.

به گزارش ایلنا، کلارنس سیدورف، مربی و چهره بین‌المللی فوتبال، اخیراً در مصاحبه‌ای درباره نقش خود در باشگاه استقلال صحبت و تأکید کرد که قصد دارد با همکاری مدیرعامل و هیأت‌مدیره، تمام جنبه‌های فوتبال باشگاه را بهبود بخشد. او اشاره کرد که استقلال علاوه بر فوتبال، به رشته‌های ورزشی دیگری مانند والیبال، بسکتبال و هندبال نیز توجه دارد، اما هدف اصلی تقویت ورزش حرفه‌ای فوتبال است. سیدورف افزود که نقش او در باشگاه این است که به تمام پرسش‌های هیأت‌مدیره پاسخ دهد و اطمینان حاصل کند مدیریت باشگاه مسیر شفافی را طی می‌کند. با این حال، سؤال اصلی این است که چرا باشگاه هر بار که سیدورف به ایران می‌آید و چند روزی در کنار تیم حضور دارد، گزارشی شفاف از عملکرد او منتشر نمی‌کند. اخیراً سیدورف پنج روز در ایران بود و سپس کشور را ترک کرد، اما هنوز مشخص نیست در نشست‌ها با مدیران باشگاه چه نکاتی را مطرح کرده و چه اقداماتی انجام داده است. نقش واقعی و تأثیرگذاری او در استقلال همچنان مبهم است و نیازمند شفاف‌سازی فوری باشگاه برای افکارعمومی است.

 

