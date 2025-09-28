اسطوره جهانی با نقشی پنهان و پرماجرا در استقلال

به گزارش ایلنا، کلارنس سیدورف، مربی و چهره بین‌المللی فوتبال، اخیراً در مصاحبه‌ای درباره نقش خود در باشگاه استقلال صحبت و تأکید کرد که قصد دارد با همکاری مدیرعامل و هیأت‌مدیره، تمام جنبه‌های فوتبال باشگاه را بهبود بخشد. او اشاره کرد که استقلال علاوه بر فوتبال، به رشته‌های ورزشی دیگری مانند والیبال، بسکتبال و هندبال نیز توجه دارد، اما هدف اصلی تقویت ورزش حرفه‌ای فوتبال است. سیدورف افزود که نقش او در باشگاه این است که به تمام پرسش‌های هیأت‌مدیره پاسخ دهد و اطمینان حاصل کند مدیریت باشگاه مسیر شفافی را طی می‌کند. با این حال، سؤال اصلی این است که چرا باشگاه هر بار که سیدورف به ایران می‌آید و چند روزی در کنار تیم حضور دارد، گزارشی شفاف از عملکرد او منتشر نمی‌کند. اخیراً سیدورف پنج روز در ایران بود و سپس کشور را ترک کرد، اما هنوز مشخص نیست در نشست‌ها با مدیران باشگاه چه نکاتی را مطرح کرده و چه اقداماتی انجام داده است. نقش واقعی و تأثیرگذاری او در استقلال همچنان مبهم است و نیازمند شفاف‌سازی فوری باشگاه برای افکارعمومی است.

