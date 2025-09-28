ستاره بارسایی نقش اول استقلال میشود
نمایش تکنیکی منیر حدادی باعث شده تا سرمربی آبیها نقش اصلی خط میانی تیمش را برعهده این بازیکن قرار دهد.
به گزارش ایلنا، سرمربی استقلال، ریکاردو ساپینتو، قصد دارد منیر الحدادی را با آزادی عمل بیشتری در خط حمله به میدان بفرستد و از او به عنوان مهره آزاد تیم استفاده کند. این تصمیم نشاندهنده اعتماد ساپینتو به تواناییهای فنی و خلاقیت الحدادی در حمله است و انتظار میرود حضور فعال و آزاد او بتواند تحرک و تهدید بیشتری در خط حمله ایجاد کند.
در دیدار اخیر استقلال مقابل شمسآذر، الحدادی نسبت به بازیهای قبل آمادهتر و فعالتر ظاهر شد و همین مسأله رضایت سرمربی پرتغالی را به همراه داشت. حرکات هوشمندانه، سرعت در جابهجایی و تلاش برای خلق موقعیتهای گلزنی، نقاط قوت این بازیکن در آن مسابقه بود. ساپینتو امیدوار است با ادامه این روند، الحدادی بتواند به نقش کلیدی خود در ترکیب استقلال برسد و خلأ مهاجمان ناکام خارجی مانند نازون و جنپو را تا حدی پر کند.
با اعطای آزادی عمل بیشتر به الحدادی، استقلال میتواند حملات متنوعتر و غیرقابل پیشبینیتری خلق کند و فشار روی مدافعان حریف را افزایش دهد. الحدادی به گفته سرمربی استقلال هنوز به آمادگی قطعی نرسیده اما ساپینتو امیدوار است به زودی این اتفاق مهم رخ دهد.