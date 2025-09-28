به گزارش ایلنا، سرمربی استقلال، ریکاردو ساپینتو، قصد دارد منیر الحدادی را با آزادی عمل بیشتری در خط حمله به میدان بفرستد و از او به عنوان مهره آزاد تیم استفاده کند. این تصمیم نشان‌دهنده اعتماد ساپینتو به توانایی‌های فنی و خلاقیت الحدادی در حمله است و انتظار می‌رود حضور فعال و آزاد او بتواند تحرک و تهدید بیشتری در خط حمله ایجاد کند.

در دیدار اخیر استقلال مقابل شمس‌آذر، الحدادی نسبت به بازی‌های قبل آماده‌تر و فعال‌تر ظاهر شد و همین مسأله رضایت سرمربی پرتغالی را به همراه داشت. حرکات هوشمندانه، سرعت در جابه‌جایی و تلاش برای خلق موقعیت‌های گلزنی، نقاط قوت این بازیکن در آن مسابقه بود. ساپینتو امیدوار است با ادامه این روند، الحدادی بتواند به نقش کلیدی خود در ترکیب استقلال برسد و خلأ مهاجمان ناکام خارجی مانند نازون و جنپو را تا حدی پر کند.

با اعطای آزادی عمل بیشتر به الحدادی، استقلال می‌تواند حملات متنوع‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تری خلق کند و فشار روی مدافعان حریف را افزایش دهد. الحدادی به گفته سرمربی استقلال هنوز به آمادگی قطعی نرسیده اما ساپینتو امیدوار است به زودی این اتفاق مهم رخ دهد.

