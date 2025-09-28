اولتیماتوم به ساپینتو/ شش امتیاز از دو بازی بعدی
ریکاردو ساپینتو برای ادامه حضور در استقلال به عنوان سرمربی نیازمند این است که طی دو بازی آتی این تیم موفق به کسب حداکثر امتیازات شود.
به گزارش ایلنا، عملکرد ریکاردو ساپینتو در استقلال تا اینجای فصل قابل دفاع نبوده و نتایج تیم نشاندهنده چالشهای جدی او در مدیریت بینقص آبیها است. از دست دادن سوپر جام، اولین بازی آسیایی با بزرگترین شکست تاریخ باشگاه و کل فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا و عملکرد ضعیف در لیگ برتر که پس از پنج هفته فقط یک برد به دست آمده، مجموعهای از ناکامیها را به نمایش گذاشته است. این نتایج انتقادها نسبت به سرمربی پرتغالی را افزایش داده و هواداران را نگران کرده است.
با این حال، مدیران باشگاه استقلال همچنان به ساپینتو اعتماد دارند. تجربه تلخ فصل گذشته و تغییرات پیدرپی که لطمههای زیادی به تیم وارد کرد، باعث شده مدیران از تکرار همان سیاستها در فصل جاری پرهیز کنند. از طرفی، این اعتماد به معنای رضایت کامل از عملکرد ساپینتو نیست و مدیران به خوبی میدانند که شرایط تیم همچنان شکننده بوده و نیازمند اصلاح سریع عملکرد سرمربی و بازیکنان است.
محبوبیت ساپینتو میان هواداران استقلال نیز یکی از عوامل مهمی است که باعث شده باشگاه در برابر فشارها تاب بیاورد. تجربه برخورد با نکونام نشان داد که تغییر ناگهانی و عجولانه سرمربی میتواند به چالشی جدی منجر شود. بنابراین، حفظ ساپینتو فعلاً راهی برای جلوگیری از تنشهای بیشتر و ایجاد ثبات نسبی در تیم به حساب میآید.
با این حال، چالش اصلی ساپینتو این است که استقلال در روزهای آتی بازیهای آسانی ندارد. دیدار با المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا، چادرملو و الوحدات اردن سه مسابقه بعدی تیم هستند و نتایج این بازیها سرنوشت سرمربی را تعیین میکند.
موفقیت یا ناکامی در این مسابقات میتواند اعتماد مدیران و هواداران را تقویت یا به شدت کاهش دهد و آینده ساپینتو را در استقلال مشخص کند.
وضعیت کنونی ساپینتو ترکیبی از اعتماد مدیریتی و نگرانی است. او با فرصت اصلاح شرایط در آستانه بازیهای حساس قرار دارد و باید با تغییرات تاکتیکی، مدیریت روانی بازیکنان و بهرهگیری از ستارههای تیم، مسیر موفقیت را هموار کند.
درعین حال عدم بهبود نتایج در بازیهای پیش رو میتواند همان روندی را که علیه سرمربیان گذشته رخ داد، در مورد او نیز تکرار کند. در مقابل، موفقیت نسبی میتواند اعتماد شکننده فعلی را به پایهای محکم برای ادامه فصل تبدیل کند. آینده ساپینتو در استقلال به عملکرد او در این هفتههای حساس و توانایی ایجاد تغییرات ملموس وابسته است و هیچ تضمینی برای حفظ جایگاهش وجود ندارد.