همه چیز علیه آقاسی در استقلال/ آشورماتوف وارد می‌شود

همه چیز علیه آقاسی در استقلال/ آشورماتوف وارد می‌شود
فاز دفاعی استقلال و بازیکنان پرادعا و البته پر اشتباه این تیم باعث شده تا همه در انتظار رونمایی هر چه زودتر از خرید ازبکستانی تیم باشند.

به گزارش ایلنا، سرمربی استقلال بی‌صبرانه منتظر بازگشت آشورماتوف به ترکیب تیم است. این مدافع باتجربه که در دیدار مقابل شمس‌آذر در فهرست تیم حضور داشت، اما به دلیل آماده نبودن فرصت بازی پیدا نکرد، به نظر می‌رسد بتواند در دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین به میدان برود. حضور آشورماتوف می‌تواند خبر خوبی برای هواداران و کادرفنی باشد، به ویژه با توجه به عملکرد نه‌چندان مطلوب مدافعان فعلی استقلال در چند هفته اخیر.

استقلال در فصل جاری گل‌های زیادی دریافت کرده است و ضعف در خط دفاع یکی از نقاط آسیب‌پذیر تیم محسوب می‌شود. مدافعانی که در نبود ثبات و هماهنگی کافی، بار‌ها در لحظات حساس اشتباه کرده‌اند، باعث شده‌اند تیم گل‌های آسانی دریافت کند. با ورود آشورماتوف، انتظار می‌رود با تجربه، توانایی در پوشش خط دفاع و مدیریت بازی از عقب زمین، این روند منفی متوقف شود و تیم ساپینتو بتواند آرامش بیشتری در خط دفاعی خود داشته باشد.

علاوه بر مهارت دفاعی، حضور آشورماتوف می‌تواند به سایر مدافعان استقلال اعتماد به نفس بیشتری داده و هماهنگی خط دفاع را افزایش دهد.

تجربه او در مواجهه با مهاجمان سریع و تکنیکی لیگ‌های مختلف، نقطه قوتی است که استقلال در دیدار‌های آسیایی به آن نیاز دارد. اگر آشورماتوف بتواند به عملکرد مورد انتظار برسد، بدون شک به مرد اول خط دفاعی استقلال تبدیل خواهد شد و نقش کلیدی در کاهش گل‌های‌خورده ایفا می‌کند.

دیدار استقلال و المحرق بحرین چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران برگزار می‌شود و حضور آشورماتوف می‌تواند نقطه عطفی برای تیم باشد. کادرفنی امیدوار است با به‌کارگیری این مدافع باتجربه، ترکیب تیم در خط دفاع تکمیل شود و استقلال بتواند علاوه بر صعود از گروه، اعتماد به نفس بیشتری در نیمه دوم فصل پیدا کند.

بازگشت آشورماتوف نه‌تنها تقویت دفاع، بلکه آرامش و سازماندهی بهتر کل تیم را نوید می‌دهد و می‌تواند نقش مهمی در موفقیت استقلال در مسابقات پیش‌رو ایفا کند.

 

