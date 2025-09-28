به گزارش ایلنا، شاگردان ساپینتو با وجود مالکیت بیشتر و موقعیت‌های نیمه نخست، نتوانستند کار را تمام کنند و در ادامه شمس‌آذر با نمایش جسورانه بازی را متعادل ساخت؛ نتیجه‌ای که علاوه بر از دست رفتن دو امتیاز حساس، بار دیگر ضعف‌های فنی استقلال را آشکار کرد.

دیدار تیم‌های شمس‌آذر قزوین و استقلال با نتیجه مساوی به پایان رسید؛ دیداری که علاوه بر حواشی داوری، از نظر فنی هم نکات قابل توجهی داشت. برخلاف تصور اولیه، استقلال نتوانست برتری قاطعی نسبت به میزبان خود به نمایش بگذارد و آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد این مسابقه بیشتر شکلی پایاپای داشت.

بر اساس آمار رسمی، استقلال تنها ۵۵ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت، در حالی که شمس‌آذر نیز با ۴۵ درصد سهم قابل‌توجهی از جریان بازی را کنترل کرد. در تعداد شوت‌های در چهارچوب، هر دو تیم عملکرد یکسانی داشتند و ۵ بار دروازه حریف را هدف گرفتند. در مجموع شوت‌ها نیز شمس‌آذر با ۱۴ شوت در مقایسه با ۱۳ شوت استقلال برتری نسبی داشت. حتی در ضربات کرنر هم اختلاف چندانی دیده نشد؛ استقلال ۸ کرنر و شمس‌آذر ۶ کرنر به دست آورد که نشان‌دهنده توازن حملات دو طرف بود.

کارشناسان معتقدند استقلال در نیمه نخست نمایش بهتری ارائه داد و می‌توانست با استفاده از موقعیت‌های به‌دست‌آمده کار را یکسره کند. با این حال، بی‌دقتی در ضربات آخر باعث شد شاگردان ریکاردو ساپینتو از برتری احتمالی محروم شوند. در نیمه دوم اما شرایط تغییر کرد و شمس‌آذر با استفاده از موقعیت‌ها و اشتباهات خط دفاعی استقلال توانست جریان بازی را متعادل نگه دارد.

در کنار این مسائل، حواشی داوری نیز به شدت روی نتیجه مسابقه سایه انداخت. استقلالی‌ها اعتقاد داشتند در دقیقه ۱۳ یک ضربه پنالتی به سودشان گرفته نشد و حتی احتمال عبور توپ از خط دروازه هم وجود داشت. با این حال، حتی اگر این صحنه‌ها نادیده گرفته شود، آمار و روند بازی نشان می‌دهد استقلال برای رسیدن به شرایط ایده‌آل همچنان نیاز به کار بیشتری دارد.

این تساوی نه‌تنها دو امتیاز مهم را از استقلال گرفت، بلکه بار دیگر نقاط ضعف فنی و روحی این تیم را آشکار کرد؛ نقاط ضعفی که در صورت برطرف نشدن، می‌تواند روی مسیر قهرمانی تیم تأثیرگذار باشد.

انتهای پیام/