سهم صفر استقلال از خریدهای خارجی پر سر و صدا

به گزارش ایلنا، البته استقلال در فصل جاری در فاز هجومی نمایش خوبی داشته و با ثبت ۷ گل، یکی از بهترین خطوط حمله لیگ را در اختیار دارد. این آمار نشان می‌دهد که تیم ساپینتو در خلق موقعیت و تبدیل آن به گل توانسته به ثبات نسبی برسد و در مجموع عملکرد مطلوبی در حمله ارائه کرده است.

با این حال، نکته قابل توجه این است که در ثبت این آمار موفق، نازون و جنپو هیچ نقشی نداشته‌اند. نازون با ۲۷۰ دقیقه حضور در میدان و جنپو با تنها ۵۸ دقیقه بازی، نه گل زده‌اند و نه در خلق موقعیت تأثیرگذار بوده‌اند. در واقع دیگر بازیکنان استقلال، از جمله یاسر آسانی، کوشکی، چشمی، احمدی و... بار هجومی تیم را به دوش کشیده و باعث شده‌اند استقلال در مجموع موفق به گلزنی شود.

این وضعیت باعث می‌شود انتقاد از عملکرد ضعیف نازون و جنپو به‌عنوان مهاجمان اصلی تیم، زیر سؤال بردن آماری که استقلال در فاز هجومی ثبت کرده، خیلی به چشم نیاید. تیم در کل خوب عمل کرده، اما خریدهای پرهزینه‌ای که قرار بود گلزن باشند، تاکنون نتوانسته‌اند سهمی از موفقیت‌ها داشته باشند. اگر این دو بازیکن عملکرد خود را اصلاح نکنند، فشار روی دیگر مهاجمان و کادر فنی افزایش خواهد یافت.

