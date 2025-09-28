تاتنهام 1 - 1 ولورهمپتون؛ گرگ ها در لحظات پایانی شکار خود را از دست دادند

به گزارش ایلنا، دیدار تاتنهام و وولورهمپتون در هفته ششم لیگ برتر انگلیس با تساوی ۱-۱ به پایان رسید؛ تساوی‌ای که می‌توانست نخستین برد فصل برای وولوز باشد، اما گل ثانیه‌های پایانی ژائو پالینیا همه‌چیز را تغییر داد.

نیمه نخست دو تیم بدون گل به پایان رسید؛ اتفاقی که برای وولورهمپتون طی ۱۰ بازی متوالی اخیر در لیگ برتر بی‌سابقه بود. این تیم در دقیقه ۵۴ توسط سانتیاگو بوئنو روی ریباند ضربه کرچی که ابتدا توسط ویکاریو مهار شده بود، به گل رسید. پس از این گل، وولوز فرصت داشتن با موقعیت‌های بلگارده و هوگو بوئنو اختلاف را بیشتر کنند، اما بی‌دقتی در ضربات نهایی باعث شد نتیجه تغییر نکند.

در حالی که بازی رو به پایان بود، تاتنهام که موقعیت‌هایی نصفه‌ونیمه توسط ریچارلیسون، رومرو و پالینیا داشت، سرانجام در دقیقه 4+90 به گل رسید. پالینیا با ضربه‌ای دقیق درون محوطه جریمه توپ را به گوشه دروازه فرستاد و تیمش را از شکست خانگی نجات داد.

این نتیجه باعث شد وولورهمپتون به نخستین امتیاز فصل برسد، اما همچنان در قعر جدول باقی بماند. از سوی دیگر، تاتنهام با خوش‌شانسی از شکست گریخت و موقتاً به رده سوم جدول صعود کرد.

