به گزارش ایلنا، نیمکت پرسپولیس در بازی با ملوان دو بازیکن تا حد نصاب یازده نفره کم داشت ضمن اینکه دو دروازه‌بان روی نیمکت نشسته بودند و یکی دو جوان هم به لیست رسیدند.

پرسپولیس در این مسابقه 7 بازیکن را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. دو مصدوم قدیمی و 5 بازیکنی که بعد از دیدار در زمین ناهموار تختی تهران مقابل چادرملو آسیب دیدند و بازی مقابل ملوان را از دست دادند.

پرسپولیس در این مسابقه عمری، اوریه، سرلک، کنعانی زادگان، صادقی، سرلک، شکاری و اورونوف را در اختیار نداشت که غیبت نفراتی مثل سرلک، شکاری و اورونوف که در بازی‌های قبلی جزو نفرات اصلی بودند به چشم آمد و در خط دفاع با حضور پورعلی‌گنجی و تیمی که دروازه‌اش را بسته نگه داشت جای خالی کنعانی حس نشد.

با این وجود سؤال اینجاست که از بین 7 مصدوم پرسپولیس کدام بازیکنان به بازی روز جمعه مقابل گل‌گهر خواهند رسید. هاشمیان بعد از بازی با ملوان گفته احتمالاً اوریه به این بازی خواهد رسید که با توجه به ضعف سرخ‌ها در پست دفاع راست، خبر خوبی برای هواداران پرسپولیس به حساب می‌آید.

از دیگر نفرات با توجه به تعطیلی دو روزه تمرینات پرسپولیس خبری نیست اما حتی اگر نیمی از این نفرات هم به بازی جمعه برسند شرایط پرسپولیس بهتر خواهد شد.

از نگاه هواداران پرسپولیس رسیدن بازیکنی مثل اورونوف به این بازی به خاطر میزان تأثیرگذاری‌اش در فاز تهاجمی تیم مهم‌ترین و بهترین خبر خواهد بود و اگر اوریه و اورونوف به این بازی برسند شاید شرایط فنی تیم هاشمیان تغییرات چشمگیری داشته باشد.

