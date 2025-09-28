خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه سرنوشت‌ساز هاشمیان با هیأت مدیره؛ بدون اولتیماتوم رسمی اما با نارضایتی جدی

جلسه سرنوشت‌ساز هاشمیان با هیأت مدیره؛ بدون اولتیماتوم رسمی اما با نارضایتی جدی
کد خبر : 1692408
لینک کوتاه کپی شد.

هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس میزبان وحید هاشمیان خواهد بود تا دلایل عدم نتیجه‌گیری تیم در پنج هفته نخست لیگ را جویا شود.

به گزارش ایلنا، هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس قصد دارد فعلاً از هاشمیان فقط درباره دلایل عدم نتیجه‌گیری تیمش پاسخ بخواهد و صحبتی درباره اولتیماتوم به او مطرح نخواهد شد.

در این گزارش آمده: نتایج ضعیف پرسپولیس در هفته‌های اخیر و کسب چهار تساوی از پنج بازی، پای وحید هاشمیان را خیلی زود به جلسه هیأت مدیره این باشگاه باز کرد. هاشمیان باید فردا (یکشنبه) در جلسه هیأت مدیره حاضر شود و آنطور که باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه خود اعلام کرده «ضمن بررسی شرایط تیم، برنامه‌های خود را با اعضای هیأت مدیره در میان بگذارد».

هر چند از لحظه اعلام این خبر شایعاتی مبنی بر اولتیماتوم به هاشمیان مطرح شده است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد فعلاً خبری از اولتیماتوم رسمی به هاشمیان نیست و این مربی در جلسه فردا فقط برای ارائه توضیحات و دلیل عدم نتیجه‌گیری تیمش به هیأت مدیره دعوت شده است.

با این شرایط و با توجه به صحبت‌های هاشمیان، به نظر می‌رسد هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس حالا به طور مستقل و جدا از درویش به موضوع عدم نتیجه‌گیری تیم ورود کرده و سرمربی سرخپوشان باید علاوه بر درویش، پاسخگوی اعضای هیأت مدیره باشد.

با اینکه یکی از اعضای هیأت‌مدیره پرسپولیس درباره این دعوت گفته که این جلسه به منزله دادن اولتیماتوم به وحید هاشمیان نیست، اما به نظر می‌رسد هیأت مدیره پرسپولیس هم آن چنان از شرایط راضی نیست و از طرفی نمی‌خواهد زمام امور به طور کامل در اختیار رضا درویش باشد. نکته جالب و مهم ماجرا اینجاست که هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس از عملکرد رضا درویش هم آنچنان رضایت ندارد اما فعلاً تصمیمی برای ایجاد تغییرات در مدیریت باشگاه اعمال نکرده است.

پرسپولیس در حالی در پنج هفته ابتدایی لیگ تنها یک برد کسب کرده که در ۴ بازی که به تساوی رسیده، بارها شعار «حیاکن، رهاکن» علیه رضا درویش شنیده شده و حتی در یک بازی هم هواداران پرسپولیس علیه وحید هاشمیان شعار سر دادند. جو در ورزشگاه‌ها آنقدر علیه مدیریت پرسپولیس شده که درویش و برخی مسئولان این باشگاه حتی نمی‌توانند برای تماشای بازی‌ها به ورزشگاه بروند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی