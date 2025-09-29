به گزارش ایلنا، با وجود اینکه هواداران پرسپولیس همچنان درصد بیشتری از تقصیرات را گردن مدیرعامل باشگاه می‌اندازند و می‌گویند بازیکن نگرفتن درویش مشکل بزرگ این تیم به حساب می‌آید اما واقعیت اینکه پرسپولیس با همین اسکواد باید هم بهتر از این فوتبال بازی می‌کرد، هم بهتر نتیجه می‌گرفت و امتیاز جمع می‌کرد.

وحید هاشمیان بارها در پاسخ به سؤال خبرنگاران که از او درباره مشکلات اسکواد می‌پرسیدند تأکید کرد تیمش همین حالا هم تیم خوبی است و بازیکنان فوق‌العاده‌ای در اختیار دارد. البته به صورت طبیعی هر مربی در این جایگاه از بازیکنان فعلی‌اش تمجید می‌کند تا روحیه و اعتماد به نفس آنها را از بین نبرد اما اسکواد فعلی پرسپولیس اسکواد بدی نیست و فقط باید با دو تا سه بازیکن دیگر تکمیل شود.

پرسپولیس بازیکنان شایسته، کارآمد، توانمند، باتجربه و البته گرانقیمتی دارد و به صورت طبیعی از این بازیکنان انتظار می‌رود مقابل تیم‌هایی مثل ملوان و چادرملو حتی در زمین خراب و استادیوم کوچک، فوتبال بهتری ارائه دهند اما واقعیت اینکه تیم هاشمیان هیچ ستاره‌ای ندارد تا وقتی کلیت تیم خوب نیست با یک حرکت انفرادی کار را در بیاورد.

پرسپولیس در 5 بازی گذشته حتی یک ستاره و بازیکن فوق‌العاده نداشته و این ضعف قطعاً متوجه سرمربی و کادر فنی است. در یک مسابقه امید عالیشاه نمایش خوبی داشت، در یک دیدار پیام نیازمند خوب بود، یک بازی باکیچ امیدوارکننده نشان داد و سر آخر نمایش نیمه اول بیفوما مقابل ملوان چیزی بود که از او انتظار داریم اما هیچ کدام از این جرقه‌ها ادامه‌دار نبود و تبدیل به شعله نشد.

پرسپولیس در پنج هفته گذشته بازیکن تأثیرگذار و شاخصی نداشته و هیچ کدام از بازیکنان باتجربه، گرانقیمت و توانمند این تیم در حد ستاره ظاهر نشده‌اند که همین یکی از ایرادهای وارده به کادر فنی و وحید هاشمیان است.

در واقع به نظر می‌رسد یا تمرینات تیم مشکل دارد یا سیستم بازی، استراتژی، چیدمان اولیه و تصمیمات حین بازی آنقدر خوب نبوده که این کیفیت را دیده‌ایم و این نتایج ضعیف حاصل شده است.

در چنین شرایطی با در نظر گرفتن اینکه بیشتر ادعاهای هاشمیان درباره شرایط فنی تیمش منطقی نیست و در بازی‌های این تیم نمود عینی ندارد، او باید امروز به جلسه هیأت مدیره برود و حتی اگر خودش همچنان امیدوارکننده حرف بزند، حتماً باید برایش اولتیماتومی صادر شده و زمانی به عنوان «شانس آخر» مشخص شود.

با توجه به از دست رفتن امتیازها در 5 هفته ابتدایی که همراه با نمایشی ضعیف و پرانتقاد بوده دیدار جمعه مقابل گل‌گهر می‌تواند فرصت آخر هاشمیان باشد. در واقع هیأت مدیره باید از او بخواهد کیفیت فوتبال و نتیجه همزمان در این بازی باید رشد کند وگرنه طبق قواعد فوتبال حرفه‌ای، ادب، شخصیت، متانت و دوری از رانت هم نمی‌تواند مانع از برکناری سرمربی در تیم‌های بزرگ شود.

نکته اینجاست که بعد از بازی با گل‌گهر، با رسیدن به فیفادی مهرماه، لیگ برتر دو هفته تعطیل خواهد شد و بین این مسابقه تا دیدار مقابل خیبر در لرستان 15 روز فاصله می‌افتد که این برای هاشمیان خطرناک و نگران‌کننده خواهد بود. در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسد که هاشمیان دوباره بخش مهمی از بازیکنان ملی‌پوش خود را در این فیفادی از دست خواهد داد و باید با تیم ناقص تمرین کند و شاید نفرات ملی‌پوشش را با مصدومیت تحویل بگیرد اما نه، نگرانی این فیفادی بزرگتر و متفاوت‌تر است.

واقعیت اینکه چنانچه پرسپولیس مقابل گل‌گهر فوتبال خوبی ارائه نکند و نتیجه نگیرد فیفادی دوهفته‌ای فرصت مناسبی برای مدیران پرسپولیس به وجود خواهد آورد تا سرمربی فعلی را برکنار و گزینه دیگری را جانشین هاشمیان کنند. این نکته‌ای است که هنوز به رسانه‌ها درز پیدا نکرده و قطعی نیست اما وقتی هاشمیان به جلسه هیأت مدیره دعوت می‌شود یعنی زنگ خطر برای او به صدا در آمده و عنوان این جلسه هر چه که باشد، در صورت تداوم ناکامی‌ها در هفته ششم، فیفادی پیش رو می‌تواند شرایط پرسپولیس را کلاً تغییر دهد مگر اینکه هاشمیان و تیمش مقابل تارتار و یارانش متحول شده و موفق باشند.

انتهای پیام/