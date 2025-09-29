۵ بازی بدون برد و اعتراض هواداران به اوج رسید

به گزارش ایلنا، عملکرد ضعیف تیم رسول خطیبی، رکورد عجیب چهار بازی بدون گل و اضافه شدن بستگان سرمربی به ترکیب، اعتراض شدید هواداران را در پی داشته و آینده نیمکت مس را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

مس رفسنجان در ادامه نمایش بسیار ضعیف خود زیر نظر رسول خطیبی، این بار و در پنجمین دیدار خود در لیگ برتر فوتبال ایران در اهواز با نتیجه ۲ بر صفر برابر استقلال خوزستان تن به شکست داد. تیم تحت هدایت رسول خطیبی با ۳ شکست و ۲ تساوی و بدون برد در رده آخر جدول رده‌بندی قرار گرفت تا خطر سقوط این تیم متمول بیش از پیش احساس شود. مس با ۲ امتیاز از ۵ بازی و تفاضل گل منفی ۵ ‌بدترین تفاضل گل در میان ۱۶ تیم لیگ برتری را دارد. قعرنشینی مس در حالی است که ۳ تیم فجرسپاسی، استقلال خوزستان و شمس‌آذر که شرایط مالی و امکانات‌شان قابل مقایسه با مس نیست، لیگ را با ۳ امتیاز منفی شروع کردند اما با وجود این بالاتر از این تیم قرار دارند. مس رفسنجان مقابل استقلال خوزستان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تا صبر هواداران این تیم برای بهبود اوضاع مس لبریز شود و در کانال‌های هواداری خواهان استعفای هر چه سریع‌تر خطیبی شوند. عملکرد فاجعه‌بار شاگردان خطیبی در حالی است که مس تنها در بازی نخست که با شکست مقابل خیبر خرم‌آباد همراه بود موفق به گلزنی شد و در ۴ بازی دیگر نتوانسته هیچ گلی به ثمر برساند تا از این حیث نیز رکوردی عجیب بر جای بگذارد. یکی دیگر از اقدامات عجیب خطیبی که حواشی زیادی را برای مس به دنبال داشت، اضافه شدن فرزند خطیبی و امیرعلی نیک مهر خواهرزاده او به جمع بازیکنان مس بود.

باید دید مدیرعامل جدید تیم که با هدف سر و سامان دادن به اوضاع مس به کار گرفته شده چه تدبیری خواهد اندیشید. خطیبی کماکان به کار خود در این تیم ادامه می‌دهد یا با استخدام سرمربی جدید یک شوک مثبت به مس وارد می‌شود؟

