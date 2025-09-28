دی زربی پس از برد مارسی: نمیخواهم تیمم فقط در ولودروم خوب باشد
روبرتو دی زربی سرمربی مارسی پس از پیروزی ۲ بر ۱ برابر استراسبورگ و کسب نخستین امتیاز خارج از خانه فصل، تأکید کرد که تیمش باید در همه ورزشگاهها نمایش قدرتمندی داشته باشد.
به گزارش ایلنا، روبرتو دی زربی سرمربی مارسی پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیمش مقابل استراسبورگ در خارج از خانه، از پایان دادن به مشکلات تیمش در بازیهای خارج از خانه ابراز خوشحالی کرد.
به نظر میرسید بازی با تساوی به پایان میرسد تا اینکه مایکل موریلو در وقتهای تلف شده گلزنی کرد و اولین امتیاز خارج از خانه فصل را برای مارسی به ارمغان آورد و به روند شکستهای آنها مقابل استراسبورگ که از سال ۲۰۲۲ ادامه داشت، پایان داد.
پیشرفت مارسی قابل توجه بوده است. هفته گذشته آنها با پیروزی ۱ بر صفر مقابل پاری سن ژرمن در لوکلاسیک و با گل دقیقه پنجم نایف آگرد، غول پاریسی را شوکه کردند و به تقریباً ۱۴ سال ناکامی در بازیهای خانگی مقابل آنها پایان دادند. اگرچه آن پیروزی ممکن بود یک اتفاق زودگذر به نظر برسد، اما پیروزی مقابل استراسبورگ، مارسی را حداقل به طور موقت به صدر جدول لیگ یک رساند.
دیزربی در کنفرانس مطبوعاتی از نارضایتی خود نسبت به عملکرد ضعیف تیمش در بازیهای خارج از خانه صحبت کرد و گفت: «فرم ضعیف خارج از خانه داشت مرا اذیت میکرد. در جایگاه تماشاگران به آن فکر میکردم. نمیخواهم تیمی باشیم که فقط در ولودروم خوب است. میخواهم در لیون، در پارک دوپرنس یا در استراسبورگ خوب باشیم. از پایان پنجره نقل و انتقالات و با ورود پاوارد، آگرد و اورایلی، شاهد هجوم خریدهای جدید بودهایم. از آن زمان، ما سه بازی از سه بازی را با تنها یک گل خورده بردهایم.»
او به بازیکنانش هشدار داد: «هرگز نباید آرامش داشته باشیم. همیشه باید هوشیار، متواضع و واقعبین باشیم. بدیهی است که میتوانیم خوشحال باشیم و پیروزی را جشن بگیریم. هرگز نباید بازی مقابل رن، لیون و حتی بازی خانگی مقابل پاریس افسی را فراموش کنیم.»