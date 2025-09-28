آلگری پیش از جدال با ناپولی: هدف میلان سهمیه لیگ قهرمانان است

خبرگزاری کار ایران
ماسیمیلیانو آلگری سرمربی میلان پیش از دیدار حساس برابر ناپولی، قهرمان فصل گذشته سری‌آ، تأکید کرد که روسونری برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا تلاش می‌کند.

به گزارش ایلنا، او ناپولی را تیمی قدرتمند و منسجم توصیف کرد و گفت برای موفقیت در این مسابقه سخت، بازیکنانش به ۱۰۰ دقیقه تمرکز کامل نیاز دارند.

سرمربی میلان هدف تیمش را در این فصل کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا توصیف کرد. در حساس‌ترین دیدار هفته پنجم سری‌ آ دو تیم ناپولی و میلان برابر هم به میدان خواهند رفت. ناپولی مدافع عنوان قهرمانی با ۱۲ امتیاز در صدر قرار دارد و روسونری با ۹ امتیاز بعد از یوونتوس در رده سوم ایستاده است.

ماسیمیلیانو آلگری سرمربی میلان، پیش از این دیدار گفت:‌ با تیمی روبه‌رو هستیم که فصل گذشته شایسته کسب اسکودتو بود و در بازار نقل‌وانتقالات خریدهای قابل توجهی انجام داد. آنها مدعی اصلی‌اند. ناپولی تیم قدرتمندی است و در ۲۶ بازی اخیر ۱۸ پیروزی و هشت تساوی را کسب کرده است و ما باید پس از شکست در چهار بازی آخر مقابل آنها سعی کنیم ورق را برگردانیم. این مسابقه‌ای سخت، مقابل حریفی خواهد بود که فضای کمی به تیم‌های مقابل می‌دهد.» او افزود: این مسابقه یک آزمون مهم برای ما خواهد بود. در شرایط جسمی و روحی خوبی هستیم و هر چه بیشتر با هم کار کنیم بهتر پیشرفت خواهیم کرد. برای این دیدار به ۱۰۰ دقیقه تمرکز کامل نیاز داریم. خوشحالم که سکوهای پر و حمایت هوادارانمان را می‌بینم، چون این به ما انگیزه می‌دهد تا به پیشرفت ادامه دهیم.او درباره آنتونیو کونته، سرمربی ناپولی که فصل قبل این تیم را به قهرمانی در لیگ رساند، افزود: با کونته صحبت نکرده‌ام اما نتایج او گویای همه چیز است. تیم او از نظر تهاجمی و دفاعی سازماندهی یافته و گلزنی مقابلش دشوار است. من برای او احترام زیادی قائلم. او یک حرفه‌ای بزرگ است که به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.»

 

