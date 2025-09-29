رکورد تاریخی هری کین با بایرن؛
۱۰۰ گل در ۱۰۴ بازی و عبور از رونالدو و هالند
هری کین، مهاجم انگلیسی بایرن مونیخ، با به ثمر رساندن صدمین گل خود تنها در ۱۰۴ بازی، رکورد رونالدو و هالند را پشت سر گذاشت و جایگاهش را بهعنوان یکی از بهترین مهاجمان اروپا تثبیت کرد.
به گزارش ایلنا، او پس از دبل برابر وردربرمن تأکید کرد این موفقیت حاصل تلاش، تعهد و حمایت همتیمیها و خانوادهاش است.
هری کین، ستاره انگلیسی بایرن مونیخ، این روزها در اوج دوران ورزشی خود قرار دارد و رکوردی تاریخی را در فوتبال اروپا به نام خود ثبت کرده است. او با رسیدن به ۱۰۰ گل برای باشگاه بایرن مونیخ، رکوردشکنی کرد، رکوردی که پیشتر متعلق به کریستیانو رونالدو و ارلینگ هالند بود. نکته جالب این است که کین این تعداد گل را در تنها ۱۰۴ بازی به ثمر رساند، در حالی که رونالدو و هالند هرکدام به ۱۰۵ بازی برای رسیدن به همین رقم نیاز داشتند.
در دیدار اخیر بایرن مقابل وردربرمن، کین با دو گل خود نقش کلیدی در پیروزی ۴ بر صفر تیمش داشت. گل اول او از روی نقطه پنالتی و با ضربهای محکم و بیرحمانه بود که هیچ شانسی برای دروازهبان حریف باقی نگذاشت. گل دوم نیز نمونهای کلاسیک از تواناییهای مهاجم انگلیسی بود؛ حرکت سریع، جاگیری دقیق و ضربه نهایی تمامعیار که هواداران بایرن آن را به عنوان امضای او میشناسند. این دبل ارزشمند به همراه برد بایرن، باعث شد تا شب خاصی برای هری کین رقم بخورد و او جایگاه خود را به عنوان یکی از بهترین مهاجمان اروپا تثبیت کند.
پس از بازی، هری کین با انتشار پیامی ویدیویی خطاب به هواداران گفت: «سلام دوستان، همین الان از یک شب فوقالعاده دیگر در آلیانز برگشتم. چهار گل، کلینشیت، سه امتیاز در جیب. شبی کامل برای ما و نمایشی عالی از ابتدا تا انتها. ۱۰۰ گل برای بایرن مونیخ چیزی است که بسیار به آن افتخار میکنم. افتخار بزرگی است که برای این باشگاه بزرگ بازی میکنم و اینکه این کار را تنها در ۱۰۴ بازی انجام دادهام و ثبت این رکورد چیزی است که قطعاً باعث افتخار من است. این نشان میدهد که تلاش و تعهد نتیجه میدهد.»
او در ادامه از همتیمیها و اعضای کادرفنی تشکر و تأکید کرد که بدون حمایت آنها این موفقیت ممکن نبود. همچنین اشاره کرد که خانواده و دوستانش نقش مهمی در حفظ آرامش و تمرکز او داشتهاند. هری کین اعلام کرد که در بهترین فرم ورزشی خود به سر میبرد و حالا تمرکز تیم روی بازی حساس لیگ قهرمانان برابر پافوس است.
شکستن رکورد رونالدو و هالند در زمانی کوتاهتر، تنها یکی از جنبههای موفقیت کین است. این بازیکن انگلیسی علاوه بر مهارتهای گلزنی، توانایی بالایی در بازیسازی و همکاری با همتیمیها دارد که او را به یکی از کاملترین مهاجمان حال حاضر جهان تبدیل کرده است. از سوی دیگر، تمرینهای مداوم، دقت در ضربات پنالتی و کنترل ذهنی بالا، رمز موفقیت مستمر کین است.
با توجه به شایعات مربوط به بازگشت احتمالی او به لیگ برتر انگلیس، هری کین با صراحت اعلام کرده است که در حال حاضر کاملاً از حضور در بایرن مونیخ رضایت دارد و قصد ندارد تصمیم عجولانهای بگیرد. این نشان میدهد که او تمرکز و تعهد بالایی به باشگاه فعلیاش دارد.
در نهایت، باید گفت هری کین نهتنها با گلزنیهایش، بلکه با ثبات عملکرد و تعهد مثالزدنیاش، تبدیل به الگویی برای فوتبالیستهای جوان و یک نماد بزرگ در تاریخ باشگاه بایرن مونیخ شده است.