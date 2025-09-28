کیش میزبان جام کافا ۲۰۲۵؛
آزمون جدی فوتسال ایران و فرصت بزرگ دیپلماسی ورزشی
نخستین دوره جام کافا در فوتسال پس از چندین تعویق، از ۲۴ آذر تا ۵ دی ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، حضور قدرتهای اصلی قاره آسیا ازجمله ایران، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان، این تورنمنت را همسطح جام ملتهای آسیا قرار داده و علاوه بر ارزش فنی برای تیم ملی، فرصتی برای نمایش توانمندی ایران در عرصه دیپلماسی ورزشی و معرفی کیش بهعنوان پایگاهی بینالمللی خواهد بود.
تورنمنت فوتسال کافا ۲۰۲۵ سرانجام پس از چندین بار تعویق افتادن از ۲۴آذر تا ۵دی در جزیره کیش برگزار میشود؛ رویدادی که میتواند به فرصتی کمنظیر برای تیم ملی فوتسال ایران و همچنین ورزش کشور در عرصه دیپلماسی ورزشی تبدیل شود. این رقابتها که با حضور تیمهای ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان قطعی شده، ممکن است میزبان یک یا چند تیم میهمان از شرق آسیا نیز باشد. برگزاری چنین تورنمنتی در قلب خلیج فارس، نهتنها اعتبار فوتسال ایران را به نمایش میگذارد بلکه کیش را به سکوی تازهای برای رویدادهای ورزشی بینالمللی بدل میکند.
فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (کافا) ابتدا قصد داشت این مسابقات را تیرماه برگزار کند، اما حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب تعویق آن شد. حالا آخرین فیفادی سال ۲۰۲۵ فرصتی فراهم کرده تا این جام پیش از آغاز جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ برگزار شود. از این جهت تورنمنت کافا برای تیم ملی ایران به منزله یک دوره آمادهسازی جدی خواهد بود. شاگردان وحید شمسایی پس از دیدارهای تدارکاتی مقابل روسیه و حضور در بازیهای کشورهای اسلامی با شرکت در این مسابقات عملاً یک مسیر آمادهسازی منظم و هدفمند را پشت سر خواهند گذاشت.
برای مسابقات کافا در فوتسال این نکته را باید در نظر گرفت که اعتبار آن قابل مقایسه با رقابتهای مشابه در فوتبال نیست زیرا چهار تیم از تیمهای حاضر در این مسابقات یعنی ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، چهار تیم از پنج نماینده آسیایی حاضر در جام جهانی ۲۰۲۵ را تشکیل میدهند و بهنوعی، قدرتهای اصلی قاره آسیا محسوب میشوند و بنابراین، اعتبار تورنمنت کافا در فوتسال را نمیتوان با فوتبال مقایسه کرد و این مسابقات، سطحی مشابه با جام ملتهای آسیا خواهد داشت.
فراتر از جنبه ورزشی، این میزبانی پیامهای مهم سیاسی و اقتصادی نیز به همراه دارد. کیش با زیرساختهای گردشگری و ورزشی مدرن، فرصت معرفی دوباره خود بهعنوان پایگاهی برای برگزاری تورنمنتهای آسیایی را بهدست میآورد. چنین رویدادهایی علاوه بر رونق صنعت گردشگری ورزشی، زمینه تعامل فرهنگی و اقتصادی کشورهای منطقه را نیز تقویت میکند. تیم ملی فوتسال ایران در جایگاه پرافتخارترین تیم قاره، با حضور در این مسابقات نهتنها بهدنبال قهرمانی خواهد بود بلکه میخواهد نشان دهد همچنان قدرت اول فوتسال آسیاست. همانطور که شمسایی تأکید کرده: «هیچ جامی را به تیمی هدیه نمیدهند؛ باید با قدرت و تمرکز آن را به دست آورد.»
برگزاری جام کافا در کیش را باید نقطه عطفی برای فوتسال ایران دانست. رویدادی که در صورت مدیریت صحیح میتواند هم برای تیم ملی دستاورد فنی داشته باشد و هم اعتباری دوچندان برای ورزش کشور در سطح بینالمللی.