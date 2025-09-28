خبرگزاری کار ایران
پاری سن ژرمن 2 - 0 اوسر؛ حالا نوبت بارسلونا است

تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن بعد از شکست در دربی لوکلاسیک بار دیگر در مدار پیروزی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در ادامه بازی‌های هفته ششم لیگ دسته اول فرانسه موسوم به لوشامپیونه به بردی خانگی رسید. در این دیدار که از ساعت 22:35 شب گذشته (شنبه) آغاز شد، پاریسی‌ها در ورزشگاه پارک دوپرنس میزبان اوسر بودند و در پایان به برتری 2 بر صفر رسیدند.

ایلیا زابارنی، مدافع پیش‌تاخته پاری‌سن‌ژرمن (32) و لوکاس برالدو (54) گلزنان تیم تحت هدایت لوئیس انریکه در این دیدار بودند.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

لوریان 3 - موناکو یک

تولوز 2 - نانت 2

 

