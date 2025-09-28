کالیاری 0 - 2 اینتر؛ افعی ها به میزبان رحم نکردند

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته پنجم سری A ایتالیا و از ساعت 22:15 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال اینتر در دیداری خارج از خانه میهمان کالیاری بود و موفق شد با نتیجه 2 بر صفر میزبان خود را شکست دهد.

برای نراتزوری در این بازی؛ لائوتارو مارتینس (9) و فرانچسکو پیواسپوزیتو (82) گلزنی کردند.

اینتر با این پیروزی 9 امتیازی شد و پایین‌تر از ناپولی و یوونتوس به رده سوم جدول رسید.

